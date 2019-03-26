Футбол

Армения — Финляндия 0:2Матч ТВ 14:50

Армения — Финляндия
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Республиканский»
14′
Фредрик Йенсен
36′
Глен Камара
Андре Чалышир
39′
Эдгар Бабаян
40′
Норберто Бриаско
54′
56′
Каспер Хамалаен
Пюрю Сойри
Норберто Бриаско
Александр Карапетян
59′
66′
Лукаш Градецки
Арас Озбилиз
Тигран Барсегян
67′
69′
Фредрик Йенсен
Расмус Шюллер
71′
Тим Спарв
Эдгар Бабаян
Петрос Аветисян
74′
78′
Пюрю Сойри
86′
Робин Лод
Роберт Тэйлор
Вараздат Ароян
90′+2′
По итогам встречи армяне расположились на последнем месте в группе, не набрав очков, а финны идут на четвертом месте, у команды три очка. В следующем туре 8 июня Армения примет Лихтенштейн, а Финляндия в тот же день на своем поле сыграет с Боснией и Герцеговиной.
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