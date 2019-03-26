Футбол
Армения — Финляндия 0:2Матч ТВ 14:50
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Республиканский»
|14′
Фредрик Йенсен
|36′
Глен Камара
Андре Чалышир
|39′
Эдгар Бабаян
|40′
Норберто Бриаско
|54′
|56′
Каспер Хамалаен
Пюрю Сойри
Норберто Бриаско
Александр Карапетян
|59′
|66′
Лукаш Градецки
Арас Озбилиз
Тигран Барсегян
|67′
|69′
Фредрик Йенсен
Расмус Шюллер
|71′
Тим Спарв
Эдгар Бабаян
Петрос Аветисян
|74′
|78′
Пюрю Сойри
|86′
Робин Лод
Роберт Тэйлор
Вараздат Ароян
|90′+2′
Армения
Расстановка 4‑5‑1
16
Айрапетян
13
Овганисян
3
Ароян
8
Чалышир
15
Дагбашян
11
Барсегян
18
Мхитарян
10
Казарян
5
Григорян
7
Аветисян
20
Карапетян
1
Градецки
3
Гранлунд
4
Тойвио
2
Араюури
16
Пиринен
7
Тэйлор
14
Спарв
6
Камара
13
Сойри
10
Пукки
11
Шюллер
Финляндия
Расстановка 4‑4‑2
По итогам встречи армяне расположились на последнем месте в группе, не набрав очков, а финны идут на четвертом месте, у команды три очка. В следующем туре 8 июня Армения примет Лихтенштейн, а Финляндия в тот же день на своем поле сыграет с Боснией и Герцеговиной.
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