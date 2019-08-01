Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян прокомментировал сообщения о госпитализации артиста. В Сети сообщалось, что актер находится в реанимации. Согомонян заверил Nation News, что у Джигарханяна нет никакого обострения — он проходит профилактические процедуры.

с чего всё началось

Народный артист СССР Армен Джигарханян доставлен в одну из больниц Москвы. Как сообщает Mash, у легендарного артиста обострение давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. Он находится в реанимации под постоянным наблюдением врачей.

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