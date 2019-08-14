Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализированГазета.Ru 07:35

В Москве госпитализирован 83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян, передает Mash.
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с чего всё началось

Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии артиста

Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян прокомментировал сообщения о госпитализации артиста. В Сети сообщалось, что актер находится в реанимации. Согомонян заверил Nation News, что у Джигарханяна нет никакого обострения — он проходит профилактические процедуры.
Народные новости07:41

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Марк Рудинштейн: «Джигарханян попал в больницу из-за обострения диабета»

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В реанимации: сообщили о резком ухудшении здоровья Джигарханяна

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Армен Джигарханян попал в реанимацию

StarHit.ru08:00
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Обновлено вчера в 13:16
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Во время презентации для инвесторов издательство THQ Nordic сообщило, что 4A Games работает над новой частью Metro.
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Сообщается, что игрок сборной Германии рассматривается в качестве замены Родриго Морено, который близок к переходу в «Атлетико».
Обновлено в 09:19
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Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Анкара подтвердила данные о прибытии военных США

Ранее Турция и США провели переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии Минобороны Турции подтвердило факт прибытия в провинцию Шанлыурфа шести военных из США, которые будут участвовать в работе координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии, сообщает РИА Новости.
Обновлено 12 августа в 10:55
Шоу-бизнес

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Обновлено в 07:36
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Происшествия

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Обновлено в 00:49
Футбол

Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи

Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».
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Здоровье

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Накануне местные СМИ распространили информацию об уменьшившейся зарплате медиков поликлиники в Трехгорном на Южном Урале.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер

Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
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Контракт Лопеша с "Севильей" рассчитан на пять лет. В прошедшем сезоне 23-летний футболист забил четыре гола в 29 матчах за "Монако".
Обновлено в 03:55
Происшествия

В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском

Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
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Политика

Требовавший посадить Порошенко миллиардер из США прибыл на Украину

Американский миллиардер Сэм Кислин, которому был запрещен въезд на Украину, прибыл в страну, сообщили СМИ.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Песков заявил о преждевременности выводов о падении интереса к выборам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано делать выводы из опроса Левада-центра, который зафиксировал падение интереса россиян к парламентским выборам.
Обновлено в 06:51
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На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за жары

В ближайшие двое суток на территории Краснодарского края ожидается сильная жара до 39 градусов, на Черноморском побережье - 37 градусов.
Обновлено в 08:10
Политика

Киев раскрыл план на случай остановки транзита российского газа

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заверил, что у Киева существует «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через территорию республики после 2019 года.
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Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже

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Армен Джигарханян
Актёр
Советский и российский актёр, театральный режиссёр и педагог. Народный артист СССР. Лауреат двух Государственных премий Армянской ССР. Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.
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