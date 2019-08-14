Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализированГазета.Ru 07:35
В Москве госпитализирован 83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян, передает Mash.
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с чего всё началось
Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян прокомментировал сообщения о госпитализации артиста. В Сети сообщалось, что актер находится в реанимации. Согомонян заверил Nation News, что у Джигарханяна нет никакого обострения — он проходит профилактические процедуры.Народные новости07:41
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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
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Президент России Владимир Путин при назначении Александра Беглова на пост врио губернатора Санкт-Петербурга ориентировался на опыт и профессиональные качества кандидата, а не на его партийную принадлежность.
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Анкара подтвердила данные о прибытии военных США
Ранее Турция и США провели переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии Минобороны Турции подтвердило факт прибытия в провинцию Шанлыурфа шести военных из США, которые будут участвовать в работе координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии, сообщает РИА Новости.
Обновлено 12 августа в 10:55
Шоу-бизнес
Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
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Происшествия
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Столкнулись автомобили Peugeot Expert, Skoda Kodiaq и Hyundai, в результате чего находившаяся в Skoda 67-летняя женщина погибла, еще четыре человека, включая девятилетнего ребенка, пострадали.
Обновлено в 07:36
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
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Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 09:15
Здоровье
На Урале после жалоб на маленькую зарплату врачам заплатили еще меньше
Накануне местные СМИ распространили информацию об уменьшившейся зарплате медиков поликлиники в Трехгорном на Южном Урале.
Обновлено в 06:02
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Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Футбол
Балотелли может перейти в «Брешию»
Нападающий Марио Балотелли не исключает возможности перехода в «Брешию», сообщает gianlucadimarzio.com.
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Футбол
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Контракт Лопеша с "Севильей" рассчитан на пять лет. В прошедшем сезоне 23-летний футболист забил четыре гола в 29 матчах за "Монако".
Обновлено в 03:55
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В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском
Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
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Политика
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Обновлено вчера в 23:10
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Песков заявил о преждевременности выводов о падении интереса к выборам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано делать выводы из опроса Левада-центра, который зафиксировал падение интереса россиян к парламентским выборам.
Обновлено в 06:51
Общество
На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за жары
В ближайшие двое суток на территории Краснодарского края ожидается сильная жара до 39 градусов, на Черноморском побережье - 37 градусов.
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Киев раскрыл план на случай остановки транзита российского газа
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заверил, что у Киева существует «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через территорию республики после 2019 года.
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Происшествия
Атамбаеву предъявили новые обвинения
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум уголовным делам.
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Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже
В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
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