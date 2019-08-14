Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализированГазета.Ru 07:35

В Москве госпитализирован 83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян, передает Mash.
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Армен Джигарханян
Актёр
Советский и российский актёр, театральный режиссёр и педагог. Народный артист СССР. Лауреат двух Государственных премий Армянской ССР. Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.
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