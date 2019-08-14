Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализированГазета.Ru 07:35
В Москве госпитализирован 83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян, передает Mash.
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Политика
В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:45
Общество
В России водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Российским водителям разрешат предъявлять электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 16:07
Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
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Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 25 августа
Московская мэрия предложила оппозиции провести митинг 25 августа с заявленной численностью 100 тыс. человек на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 10:44
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
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Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
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«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
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Кино
Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»
Кинокомпания Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби". Об этом сообщает We Got This Covered.
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Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
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Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
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В Ленобласти готовятся к строительству новой широтной магистрали
Напомним, что по территории Ленобласти пройдет 13,2 км новой трассы (еще 14,2 км — по территории Петербурга).
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Меркель связала кооперацию с Россией с реализацией Минских соглашений
Канцлер Германии Ангела Меркель связала сотрудничество с Россией и вопрос реализации Минских соглашений.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
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Мастер из Перми Александр Дьяков отправил почтой певице Леди Гаге серьги с уральскими камнями собственного изготовления, которые должны защитить ее от негатива и доказать, что русскоязычные пользователи Instagram поддерживают ее.
Обновлено в 10:32
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено в 04:44
Происшествия
В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском
Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Наука
Яблоко в день защищает от рака и инфарктов
Обновлено в 07:00
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Путин встал на колено перед юной балериной
Одному из учеников Академии хореографии Севастополя Путин пожал руку, а перед юной балериной опустился на колено и поцеловал ее руку.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
В Сургуте обнаружен разлив нефтепродуктов на реке Сайме
В Сургуте на реке Сайма обнаружили пятно нефтепродуктов общей площадью около 2 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Пресненский суд арестовал на 2 месяца активиста Константина Котова
Пресненский суд Москвы арестовал на 2 месяца активиста Константина Котова, обвиняемого в многократном нарушении порядка проведения публичной акции.
Обновлено в 10:30
Политика
Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за президентства
Президент США Дональд Трамп заявил, что президентство лишило его миллиардов долларов из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять для собственной защиты на различных судебных процессах.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Бизнес-центр загорелся в историческом центре Петербурга
Спасатели по повышенному номеру сложности тушат пожар в бизнес-центре на Малом проспекте Васильевского острова в Петербурге в среду вечером, сообщили ТАСС в городском ГУ МЧС.
Обновлено в 10:27
Футбол
Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено в 10:00
Игры
Гонки днём и ночью: первый трейлер Need for Speed Heat
Компания Electronic Arts представила первый трейлер новой части серии игр Need for Speed.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
В Совбезе рассказали о новой американской концепции «Выяви и пристыди»
США хотят придать легитимность обвинениям в совершении кибератак, которые выдвигают против других стран, чтобы проводить против этих государств военные операции вплоть до применения ядерного оружия, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью "Российской газете".
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38