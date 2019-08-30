Стал известен календарь ЦСКА в групповом этапе Лиги Европы. Расписание матчей второго по престижности евротурнира опубликовала в Twitter пресс-служба УЕФА. Как начинать, так и завершать турнирный путь «армейцы» будут на полях своих соперников.

«Армейцы» стартуют в Болгарии: календарь ЦСКА в Лиге Европы

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