Футбол

«Армавир» сыграл вничью со «Спартаком-2»Советский спорт 13:51

2 фото
В последнем матче пятого тура ФНЛ Армавир дома поделил очки со Спартаком-2. Хозяева забили первыми на 20 минуте отличился Амур Калмыков. Гости отыгрались на 52-й минуте автором гола стал Михаил Игнатов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак-2» не сумел обыграть «Армавир» в выездном матче ФНЛ

Чемпионат13:48

«Армавир» поделил очки со «Спартаком-2»

Матч ТВ13:57

«Армавир» и «Спартак-2» сыграли вничью

Спорт-Экспресс13:53

«Армавир» сыграл вничью со «Спартаком-2»

Советский спорт13:51

«Спартак-2» сыграл вничью с «Армавиром» в последнем матче 5-го тура ФНЛ

Sport24.ru13:50

«Армавир» — «Спартак-2»: кому достанутся очки?

Все про Спорт рувчера в 06:45

Олимп-ФНЛ. «Спартак-2» и «Армавир» сыграли вничью

Sports.ruвчера в 02:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
Хоккей

Гусев подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси»

Как сообщает пресс-служба клуба, Гусев подписал с «Нью-Джерси» двухлетний контракт.
Обновлено в 15:17
Политика

У Зеленского назвали способ возвращения Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Политика

Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах

Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Футбол

Милевский рассказал о сексе с Канделаки после ЧМ-2006

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал об отношениях с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.
Обновлено в 12:58
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Обновлено 27 июля в 20:08
Экономика

Выручка группы «О’Кей» во втором квартале выросла на 6,1%

Выручка группы "О'Кей" во втором квартале выросла на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,51 миллиарда рублей, следует из неаудированных операционных результатов компании.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие

Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов

Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

Президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за бронетранспортеры

Сербский лидер Александр Вучич осмотрел бронетранспортеры, полученные из России в рамках военно-технической помощи.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге

Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Происшествия

В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек

В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
Обновлено в 13:02
Здоровье

5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики

Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Экономика

Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Футбол

«Спартак» согласился продать Фернанду в Китай

Обновлено в 14:55
Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Обновлено в 12:29
Гаджеты

Как волгоградцы могут настроить гитару

Обновлено в 15:29
Политика

В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»

Ранее Тимошенко заявил о намерении властей Украины создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и для борьбы «за умы россиян на территории России».
Обновлено в 13:02
Футбол

Хавбек «Хаддерсфилда» перешел в «Борнмут»

Полузащитник Филип Биллинг сменил «Хаддерсфилд» на «Борнмут». Сообщается, что с 23-летним датчанином подписан долгосрочный контракт.
Обновлено в 14:54
Авто

Продажи подержанных машин в России упали по итогам первого полугодия

По итогам шести месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,5 млн единиц, что на 1,4% ниже результата годичной давности.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник

Обновлено в 07:28
Музыка

Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»

Обновлено в 10:40
Экономика

Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»

Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено в 12:42
Музыка

Владимир Путин поздравил Игоря Крутого с 65-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием композитора Игоря Крутого. Документ опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 13:35
Футбол

«Рубин» с минимальным счётом победил «Ахмат» в третьем туре РПЛ

Обновлено в 14:56
Авто

ГАЗ готовит новую модель низкопольного городского микроавтобуса

По предварительным данным, реализация модели может начаться уже в 2020 году. Никаких технических данных о новом микроавтобусе неизвестно.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

В России началось серийное производство Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.
Обновлено в 07:57
Футбол

«Рома» купила воспитанника «ПСЖ» Провиденса

«Рома» купила игрока за символическую сумму. Провиденс выступает на позиции крайнего правого нападающего.
Обновлено в 13:18
Авто

Татарстанец собрал Hummer из запчастей «ЗИЛа» и комбайна

Обновлено в 10:35
Происшествия

В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист

В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
ещё по теме
Спартак-2
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, является фарм-клубом команды Премьер-лиги московского «Спартака». Выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное