В последнем матче пятого тура ФНЛ Армавир дома поделил очки со Спартаком-2. Хозяева забили первыми на 20 минуте отличился Амур Калмыков. Гости отыгрались на 52-й минуте автором гола стал Михаил Игнатов.

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