Футбол
«Армавир» сыграл вничью со «Спартаком-2»Советский спорт 13:51
В последнем матче пятого тура ФНЛ Армавир дома поделил очки со Спартаком-2. Хозяева забили первыми на 20 минуте отличился Амур Калмыков. Гости отыгрались на 52-й минуте автором гола стал Михаил Игнатов.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
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