Футбол
«Армавир» прервал победную серию «Ротора»Матч ТВ 08:02
Один из аутсайдеров первенства ФНЛ «Армавир» добился гостевой победы над «Ротором». Встреча закончилась со счетом 1:0. Единственный мяч в игре на 13-й минуте забил полузащитник «Армавира» Игорь Падерин.
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