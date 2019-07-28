«Армавир» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком-2» в матче 5-го тура ФНЛ. Для краснодарского коллектива эта ничья стала второй кряду.

Все про Спорт ру

Путешествия Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье Генеральное консульство России в турецкой Анталье призвало туристов внимательнее относиться к своему здоровью перед поездкой на курорты во избежание критичных ситуаций, которые нередко заканчиваются фатально.

Происшествия В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.

Происшествия Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17 Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА Новости, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне, но получил отказ.

Путешествия Люцерн введет налог на туристические автобусы Власти швейцарского города Люцерн в октябре введут налог на туристические автобусы для групп, которые не остаются в городе на ночевку.

Происшествия Боксера Ковалева сняли с рейса из-за обвинения в домогательствах Российский боксер Сергей Ковалев был снят с рейса в США из-за неподобающего поведения.

Происшествия Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.

Политика Украина отметит День независимости в новом формате Украина отметит 24 августа День независимости в новом формате.

Политика Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи» Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что бывший президент страны Петр Порошенко «бессоветсно лжет», оправдывая поражение на парламентских выборах противодействием полиции.

Гаджеты «Ростелеком» завершил покупку доли в «Национальных технологиях» «Ростелеком» сообщил о закрытии сделки по приобретению 49% долей в уставном капитале «Национальных технологий».

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Политика Порошенко пообещал не прятаться назло Путину Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.

Происшествия В спецприемнике попросили приостановить арест Навального Мосгорсуд попросили приостановить арест блогера Алексея Навального на время лечения.

Общество Красноярский губернатор считает бессмысленным тушение лесных пожаров Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что считает бессмысленным, а местами и вредным тушение лесных пожаров.

Экономика Греф попросил Путина поддержать Антипинский НПЗ Глава Сбербанка Герман Греф попросил президента России Владимира Путина поддержать Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюменской области.

Политика На Украине с почестями перезахоронили солдат СС В городе Золочев во Львовской области Украины торжественно перезахоронили 29 солдат из дивизии СС «Галичина».

Футбол Бэйл отказался играть за «Реал» В списке игроков не оказалось хавбека команды Гарета Бэйла. Сообщается, что он самовольно отказался от участия в этом турнире.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Политика Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.

Гаджеты До запрета США Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком По сообщениям сетевых источников, Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком до того, как американское правительство внесло китайского производителя в чёрный список, фактически запретив компаниям из США сотрудничать с телекоммуникационным гигантом из Поднебесной.

Политика «Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».

Общество Минприроды поручило пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил главам регионов и Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, говорится в сообщении ведомства.