«Армавир» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком-2» в матче 5-го тура ФНЛ. Для краснодарского коллектива эта ничья стала второй кряду.

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Экономика Совет директоров МТС определил объем промежуточных дивидендов Совет директоров МТС рекомендовал к утверждению на внеочередном собрании акционеров 30 сентября 2019 г. промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 8,68 руб. на одну обыкновенную акцию (17,36 руб. на одну американскую депозитарную расписку), говорится в сообщении компании.

Политика Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Политика Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.

Транспорт Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь» В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

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Политика Генпрокуратура предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман, комментируя последний несанкционированный митинг в Москве, заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.

Политика Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.

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Политика Украинский политолог сравнил Киев и Москву Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.

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Политика Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.

Происшествия Гонки с полицией: В Уфе задержали пьяную девушку без прав Началось все со звонка в полицию неравнодушного уфимца, сообщившего о том, что возле одного из развлекательных центров компания пьяных девушек танцует на крыше автомобиля Audi.

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Спорт Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Парро победил рак Канадский сноубордист Максенс Парро, завоевавший серебряную медаль на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, победил рак.

Общество В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за паводков Режим ЧС из-за угрозы паводков ввели во всех районах Хабаровского края, кроме Аяно-Майского и Охотского.