Футбол

«Армавир» поделил очки со «Спартаком-2»Матч ТВ вчера в 13:57

«Армавир» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком-2» в матче 5-го тура ФНЛ. Для краснодарского коллектива эта ничья стала второй кряду.
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Олимп-ФНЛ. «Спартак-2» и «Армавир» сыграли вничью

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