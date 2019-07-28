Футбол
«Армавир» поделил очки со «Спартаком-2»Матч ТВ вчера в 13:57
«Армавир» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком-2» в матче 5-го тура ФНЛ. Для краснодарского коллектива эта ничья стала второй кряду.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 05:23, Вашингтон
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Кино
В Сети появилось видео с первого кастинга «Звездных войн»
Обновлено в 04:42
Политика
Аваков обвинил Порошенко во лжи
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Политика
Санкции против госдолга РФ предложили включить в оборонный бюджет США
Демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио от Флориды предложили президенту США Дональду Трампу внести изменения в проект оборонного бюджета на следующий год, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:43
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Экономика
Совет директоров МТС определил объем промежуточных дивидендов
Совет директоров МТС рекомендовал к утверждению на внеочередном собрании акционеров 30 сентября 2019 г. промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 8,68 руб. на одну обыкновенную акцию (17,36 руб. на одну американскую депозитарную расписку), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:31
Политика
Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх
США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
Обновлено в 00:13
Транспорт
Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь»
В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
Обновлено в 01:34
Авто
Следующее поколение минивэна Toyota Sienna замечено на тестах
Предположительно, новый Toyota Sienna будет базироваться на модульной архитектуре марки, благодаря которой минивэн может расти во всех направлениях.
Обновлено в 02:50
Политика
Генпрокуратура предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций
Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман, комментируя последний несанкционированный митинг в Москве, заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.
Обновлено в 05:09
Политика
Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр
Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.
Обновлено в 05:10
Гаджеты
Google показала управление жестами в Pixel 4
Обновлено вчера в 17:16
Кино
Сериал «Санта-Барбара» отметил свое 35-летие
Обновлено в 05:01
Автоспорт
Ален Прост возглавил совет директоров команды Renault
Четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Ален Прост стал новым главой команды Renault.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Авто
BMW намерена убрать из модельного ряда кроссовер X2 и родстер Z4
В скором времени исчезнет и кроссовер X2, и родстер Z4.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с Россией
Обновлено 28 июля в 12:55
Политика
Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Гонки с полицией: В Уфе задержали пьяную девушку без прав
Началось все со звонка в полицию неравнодушного уфимца, сообщившего о том, что возле одного из развлекательных центров компания пьяных девушек танцует на крыше автомобиля Audi.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании
Бразильская полиция по итогам проведенного расследования сняла обвинения в изнасиловании против нападающего сборной страны и "ПСЖ" Неймара.
Обновлено в 00:20
Футбол
Футболист Александр Самедов завершил карьеру
Обновлено в 05:12
Спорт
Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Парро победил рак
Канадский сноубордист Максенс Парро, завоевавший серебряную медаль на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, победил рак.
Обновлено в 04:06
Общество
В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за паводков
Режим ЧС из-за угрозы паводков ввели во всех районах Хабаровского края, кроме Аяно-Майского и Охотского.
Обновлено в 02:41
Общество
Эксперты назвали признаки профессионального выгорания
Профессиональное выгорание (или «состояние полного истощения») у работника проявляется в таких симптомах, как эмоциональная истощенность, сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Трое парней из Rolls-Royce избили мужчину в Петербурге
Обновлено в 04:31