Футбол

«Армавир» и «Торпедо» сыграли вничью, «Казанка» забила «Шеффилду» 9 головМатч ТВ вчера в 12:02

«Армавир» сыграл вничью с московским «Торпедо» в товарищеском матче, который прошел в Кратово. 2 июля коллектив Сергея Игнашевича проведет спарринг с подмосковными «Химками».
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«Армавир» и «Торпедо» сыграли вничью, «Казанка» забила «Шеффилду» 9 голов

Матч ТВвчера в 12:02

«Армавир» и «Торпедо» сыграли вничью, «Казанка» забила «Шеффилду» 9 голов

Sportbox.RUвчера в 12:02
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Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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