Футбол
«Армавир» и «Торпедо» сыграли вничью, «Казанка» забила «Шеффилду» 9 головМатч ТВ вчера в 12:02
«Армавир» сыграл вничью с московским «Торпедо» в товарищеском матче, который прошел в Кратово. 2 июля коллектив Сергея Игнашевича проведет спарринг с подмосковными «Химками».
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