Экономика
«Арктик СПГ» стал немного китайскимКоммерсантъ 06:30
Компании из КНР получили 20% в проекте Крупнейший российский производитель СПГ НОВАТЭК заключил на ПМЭФ сразу несколько соглашений по своему второму арктическому проекту «Арктик СПГ». В него вслед за французской Total с долями в 10% вошли китайские CNOOC и CNPC.
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«Новатэк» подписал с китайскими CNPC и CNOOC договоры о продаже 20% «Арктик СПГ-2»
Rambler News Service05:49
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