«Арктик СПГ» стал немного китайскимКоммерсантъ 06:30

Компании из КНР получили 20% в проекте Крупнейший российский производитель СПГ НОВАТЭК заключил на ПМЭФ сразу несколько соглашений по своему второму арктическому проекту «Арктик СПГ». В него вслед за французской Total с долями в 10% вошли китайские CNOOC и CNPC.

«Арктик СПГ» стал немного китайским

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