Архитектор виллы Киселева отсудил у телеведущего 2,5 миллиона рублейLenta.ru 05:42

Королёвский городской суд Московской области частично удовлетворил иск крымского архитектора Владимира Мазурина, который потребовал у телеведущего Дмитрия Киселева выплатить долг за строительство виллы в Коктебеле.

с чего всё началось

Как сообщает «Новая газета», решение в его пользу вынес городской суд подмосковного Королева. Мазурин занимался реконструкцией дачи Киселева в Коктебеле с 2015 по 2016 год. Всего он потребовал от ведущего 5,8 миллиона рублей в качестве оплаты своих услуг.

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