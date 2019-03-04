Происшествия

Архиепископа новой украинской церкви задержали в КрымуLenta.ru 08:02

В Крыму задержан иерарх новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент (Кущ). Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии религиозной организации. Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.
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Задержанный в Крыму священник «новой церкви» освобожден, заявили в Киеве

РИА Новости17:44

Задержанного в Крыму архиепископа новой украинской церкви отпустили

Lenta.ru14:49

В Крыму отпустили архиепископа православной церкви Украины

Коммерсантъ14:02

Задержанного в Симферополе архиепископа новой церкви Украины отпустили

ТАСС14:08

Украинский омбудсмен сообщила об освобождении в Крыму архиепископа ПЦУ

РБК15:46

В незалежной заявили о задержании в Симферополе архиепископа новой церкви Украины

КП - Крым11:23

Задержанный в Крыму украинский архиепископ отпущен

Газета.Ru14:12
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В «Нафтогазе» предупредили о полной потере газового транзита

Глава национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в эфире украинского "5 канала", что "Северный поток – 2" сделает газотранспортную систему страны невостребованной.
Обновлено в 15:59
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Международная коалиция снова применила белый фосфор в Сирии

Обновлено вчера в 14:42
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Обновлено в 17:06
Культура

Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»

Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.
Обновлено в 11:27
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Испанская газета пожалела гитлеровцев и раскритиковала Сталина

Обновлено в 12:52
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«Ювентус» победил «Наполи» в матче Серии А

Туринский «Ювентус» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в матче 26-го тура итальянской Серии А .
Обновлено в 16:35
Политика

На парламентских выборах в Эстонии побеждают оппозиционеры

В Эстонии огласили предварительные результаты парламентских выборов.
Обновлено в 17:27
Политика

Захарова рассказала, зачем вступила в полемику с Чубайсом

Обновлено в 16:29
Хоккей

Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Рейнджерс»

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил победный буллит в серии послематчевых бросков в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 16:51
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Посольство РФ в Лондоне опубликовало доклад по Солсбери

Посольство России в Великобритании опубликовало доклад под названием "Солсбери: вопросы без ответов".
Обновлено в 05:26
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Как Божена Рынска перенесла клиническую смерть

Журналистка Божена Рынска поделилась опытом пережитой клинической смерти после потери своего супруга Игоря Малашенко, тело которого было найдено в его доме в Испании в минувшем феврале.
Обновлено в 16:09
Происшествия

В Лондоне задержали кинувшего яйцо в Корбина мужчину

В Лондоне задержали мужчину, который кинул яйцо в главу Лейбористской партии Джереми Корбина.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес

Отец Децла ответил на обвинение его вдовы

Отец Децла Александр Толмацкий опроверг заявление его вдовы Юлии, которая считает, что родители рэпера планируют получить права на его творческое наследие и забрать ребенка.
Обновлено в 08:36
Культура

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
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Фуркад вернулся к травле Логинова

Обновлено в 16:12
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Маск по-русски поблагодарил за поздравление со стыковкой Dragon с МКС

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск по-русски ответил на поздравление из Москвы с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС.
Обновлено в 08:56
Экономика

Стало известно, сколько россияне тратят на бензин

Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали, сколько россияне тратят на бензин.
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Рублев проиграл Эдмунду в финале Челленджера в Индиан-Уэлсе

Российский теннисист Андрей Рублев в финале Челленджера в Индиан-Уэллсе проиграл британцу Кайлу Эдмунду.
Обновлено в 17:13
Армия и оружие

The National Interest оценил новый российский штурмовой автомат ШАК-12

Журнал The National Interest оценил российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12.
Обновлено в 05:18
Наука

В Китае археологи нашли кувшин с «эликсиром бессмертия»

Сосуд находился в гробнице дворянской семьи в городе Лоян Археологи обнаружили во время раскопок в провинции Хэнань Китая бронзовый кувшин с жидкостью, которая во времена династии Западная Хань считался "эликсиром бессмертия".
Обновлено в 09:30
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Автобус с детьми съехал в кювет на трассе в Челябинской области

Обновлено в 15:52
Кино

Умер украинский актер Сергей Романюк

Скончался народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк, сообщается на странице театра.
Обновлено в 09:41
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В Сирии продают новые автомобили «Ока»

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США задумались о создании коалиции для смены власти в Венесуэле

Вашингтон хочет создать большую коалицию для смены власти в Венесуэле.
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Пресс-атташе «Спартака» Трахтенберг подал в отставку

Глава пресс-службы и директор по связям с общественностью московского "Спартака" Леонид Трахтенберг ушел со своего поста.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Генштаб России объяснил суть американского «Троянского коня»

Стратегия «Троянский конь», над которой работают США, основана на сочетании политического давления и военной силы.
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Православные верующие России начинают праздновать Масленицу

Подготовительная неделя перед Великим постом начинается у православных верующих России в понедельник.
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Большунов завоевал четвертое «серебро» на ЧМ

Как оказалось, решение оказалось верным — по итогам изнурительной почти двухчасовой гонки Большунов завоевал «серебро», уступив первое место лишь норвежцу Хансу Холунну.
Обновлено в 12:26
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