Происшествия

Задержанного в Крыму архиепископа новой украинской церкви отпустилиLenta.ru вчера в 14:49

Полиция в Симферополе отпустила задержанного архиепископа неканонической Православной церкви Украины Климента. Об этом в своем Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
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Задержанный в Крыму священник «новой церкви» освобожден, заявили в Киеве

РИА Новостивчера в 17:44

Задержанного в Симферополе архиепископа новой церкви Украины отпустили

ТАССвчера в 14:08

Задержанный в Крыму украинский архиепископ отпущен

Газета.Ruвчера в 14:12

Задержанного в Крыму архиепископа новой украинской церкви отпустили

Lenta.ruвчера в 14:49

Украинский омбудсмен сообщила об освобождении в Крыму архиепископа ПЦУ

РБКвчера в 15:46

В незалежной заявили о задержании в Симферополе архиепископа новой церкви Украины

КП - Крымвчера в 11:23

В Крыму отпустили архиепископа православной церкви Украины

Коммерсантъвчера в 14:02
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Политика

Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Более 10 человек погибли в результате торнадо в США

Не менее 10 человек погибли в результате торнадо в округе Ли в американском штате Алабама.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Россия отправила КНДР гуманитарную помощь

Северная Корея получила от России более двух тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

Болтон пригрозил противникам возвращения Гуайдо в Венесуэлу

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своем аккаунте в Twitter пообещал "решительный ответ" тем, кто попытается помешать возвращению самозванца Хуана Гуайдо в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 22:41
Общество

Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России

Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

На электронных выборах в Эстонии победила оппозиция

Электронные выборы в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) выиграла оппозиционная Реформистская партия, набравшая 40 процентов голосов, сообщила в воскресенье, 3 марта, избирательная комиссия страны.
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие

Командир женского танкового экипажа ЛНР перешла на сторону ВСУ

Обновлено вчера в 19:37
Политика

WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем

США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

Три члена семьи удалили желудки из страха перед раком

Три члена семьи из Великобритании перенесли операцию по удалению желудка после обследований, подтвердивших их предрасположенность к раку.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Министр обороны Германии считает китайские ракеты угрозой для России

Китайские ракеты угрожают России, поэтому Пекин необходимо включить в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Названы регионы с самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам

Самыми дисциплинированными плательщиками оказались жители Севастополя, Ненецкого, Чукотского автономных округов и Республики Крым, пишет «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:10
Общество

Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан

По подсчетам "Вымпелкома", совокупно операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год.
Обновлено вчера в 16:29
Политика

WP: США пытаются помешать арабским странам наладить отношения с Асадом

Власти США препятствуют попыткам арабских стран восстановить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Посол России потребовал от британских СМИ извинений за клевету

Принести извинения за клевету потребовал от газеты Mail on Sunday российский посол в Британии Александр Яковенко.
Обновлено вчера в 13:14
Политика

Испанская газета пожалела сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев

Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

Сотрудники ФСБ изъяли нелегально хранившееся оружие у жителей Кузбасса

Сотрудники ФСБ изъяли у двух жителей города Новокузнецка Кемеровской области незаконно хранившиеся оружие, в том числе пулемет Максима, боеприпасы и заготовки для изготовления оружия.
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье

Врачи дали советы по безопасному поеданию блинов на Масленицу

Врачи рассказали, что два–три горячих блина в день несколько раз в течение Масленицы можно позволить себе, не опасаясь проблем со здоровьем.
Обновлено вчера в 20:33
Спорт

Лыжница Жамбалова завоевала первую золотую медаль Универсиады-2019

Российская лыжница Алиса Жамбалова завоевала первую золотую медаль Универсиады-2019.
Обновлено вчера в 00:35
Происшествия

В Хабаровске школьницы избили женщину в туалете торгового центра

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СКР, причиной послужило замечание женщины в адрес школьниц.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Глава «Нафтогаза» предупредил о риске полной потери газового транзита

Глава национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в эфире украинского "5 канала", что "Северный поток – 2" сделает газотранспортную систему страны невостребованной.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением

Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено вчера в 04:47
Общество

Сегодня в России началась масленичная неделя

Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

Автобус с детьми съехал в кювет на трассе в Челябинской области

Обновлено вчера в 15:52
Общество

Стало известно, где самые дорогие масленичные блины

Эксперты подсчитали, в каком регионе России блины на Масленицу обойдутся дороже всего.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие

Минобороны заказало ракеты «Ангара» для пусков с Восточного

Минобороны РФ подписало контракт с Центром Хруничева на запуски ракет-носителей тяжелого класса "Ангара-А5" с военными спутниками с космодромов Восточный (Амурская область) и Плесецк (Архангельская область).
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Три палестинца протаранили на машине группу израильских военных

Палестинцы протаранили на автомобиле группу израильских военных и были обезврежены ответным огнем, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие

Международная коалиция снова применила белый фосфор в Сирии

Сирийское государственное телевидение сообщила, что международная коалиция во главе с США применила белый фосфор при ударе по деревне Багуз в провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено 02 марта в 14:42
Хоккей

«Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 12:20
Транспорт

РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы

Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас единая платформа для продажи железнодорожных и автобусных билетов тестируется отдельными дочерними компаниями РЖД, например, Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.
Обновлено вчера в 18:42
Футбол

«Ювентус» победил «Наполи» в матче Серии А

Обновлено вчера в 16:35
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