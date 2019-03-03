Архиепископа новой украинской церкви задержали в КрымуLenta.ru 08:02

с чего всё началось

В Крыму задержан иерарх новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент (Кущ). Об этом сообщается на сайте Киевской метрополии религиозной организации. Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.

Политика Посольство России в Лондоне подготовило доклад об инциденте в Солсбери В докладе изложена подробная хронология самого инцидента, международной реакции на него, ход расследования, дипломатическая переписка между Россией и Великобританией, а также нестыковки в официальной британской версии.

Шоу-бизнес Отец Децла ответил на обвинение его вдовы Отец Децла Александр Толмацкий опроверг заявление его вдовы Юлии, которая считает, что родители рэпера планируют получить права на его творческое наследие и забрать ребенка.

Космос Маск по-русски поблагодарил за поздравление со стыковкой Dragon с МКС Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск по-русски ответил на поздравление из Москвы с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС.

Кино Умер украинский актер Сергей Романюк Скончался народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк, сообщается на странице театра.

Происшествия Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.

Происшествия Под Тверью в ДТП с автобусом пострадали 11 человек В результате пострадали 11 человек. С телесными повреждениями различной степени тяжести пострадавших доставили в ГБУЗ «Кашинская ЦРБ».

Политика США пытаются создать коалицию для смены власти в Венесуэле Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон стремится создать коалицию для смены власти в Венесуэле, передает РИА "Новости".

Армия и оружие В Индии начал работу завод по производству автоматов Калашникова Напомним, что ранее индийская газета The Economic Times со ссылкой на источники в правительстве писала, что соглашение между Россией и Индией о производстве 750 тыс. автоматов Калашникова оценивается в $1,7 млрд.

Политика Российский посол потребовал от британской газеты извинений за клевету Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет официальных извинений за клевету в его адрес, опубликованную в издании Mail on Sunday (воскресный выпуск Daily Mail).

Общество Писателя Романа Арбитмана вызывают в полицию Саратова Участники акции возлагали на них ответственность за неудовлетворительную уборку города от снега.

Армия и оружие На своей же мине: машина с украинскими военными подорвалась в Донбассе В Донбассе на дороге между населенными пунктами Бердянское и Широкино подорвался на мине автомобиль с пятью украинскими военными.

Культура Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.

Происшествия Браудер заявил о предъявлении еще одного обвинения в убийстве Следственный комитет России предъявил основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру обвинения в убийстве российского бизнесмена Александра Перепиличного.

Происшествия Капитану судна Seagrand, протаранившего мост в Пусане, продлён арест Срок содержания под арестом был продлён капитану российского судна Seagrand по решению суда южнокорейского города Пусан.

Происшествия Мужчина напал с ножом на трех человек в столице Финляндии Сотрудники правоохранительных органов Хельсинки задержали мужчину, совершившего нападение на трех граждан Финляндии, среди которых один несовершеннолетний.

Здоровье Минздрав рассказал о психических расстройствах россиян Известный психиатр из центра имени В. П. Сербского Борис Казаковцев рассказал RT о самых распространенных психических расстройствах у россиян.

Футбол IFAB внёс изменения в правила футбола относительно игры рукой Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новую редакцию правила, которое касается игры рукой.

Политика Гройсман рассказал о плане Украины экспортировать газ "Главная цель энергетической стратегии — обеспечить Украину собственным газом и со временем стать страной-экспортером", — заключил Гройсман.

Происшествия На МКАД столкнулись около 40 автомобилей На 59-м километре МКАД из-за сильного гололеда столкнулись 38 автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Интернет Google отказался удалить приложение для слежки за женщинами В Google сообщили, что не планируют удалять приложение Absher из Google Play, сообщил сайт издания Engadget.

Политика Во Львове с третьей попытки снесли Монумент Славы советским воинам Во Львове демонтировали Монумент Славы советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Наука В Китае археологи нашли кувшин с «эликсиром бессмертия» Сосуд находился в гробнице дворянской семьи в городе Лоян Археологи обнаружили во время раскопок в провинции Хэнань Китая бронзовый кувшин с жидкостью, которая во времена династии Западная Хань считался "эликсиром бессмертия".