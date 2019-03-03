Происшествия
Архиепископа новой украинской церкви задержали в КрымуLenta.ru 08:02
В Крыму задержан иерарх новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент (Кущ). Об этом сообщается на сайте Киевской метрополии религиозной организации. Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.
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с чего всё началось
В аннексированном Симферополе задержан архиепископ Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины Климент (Кущ), сообщил директор украинского Национального газетно-журнального издательства Андрей Щекун.Грани.ру06:34
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Политика
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В докладе изложена подробная хронология самого инцидента, международной реакции на него, ход расследования, дипломатическая переписка между Россией и Великобританией, а также нестыковки в официальной британской версии.
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Отец Децла ответил на обвинение его вдовы
Отец Децла Александр Толмацкий опроверг заявление его вдовы Юлии, которая считает, что родители рэпера планируют получить права на его творческое наследие и забрать ребенка.
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Спорт
Александр Большунов занял второе место в лыжном марафоне
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Космос
Маск по-русски поблагодарил за поздравление со стыковкой Dragon с МКС
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск по-русски ответил на поздравление из Москвы с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС.
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Кино
Умер украинский актер Сергей Романюк
Скончался народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк, сообщается на странице театра.
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Происшествия
Под Тверью в ДТП с автобусом пострадали 11 человек
В результате пострадали 11 человек. С телесными повреждениями различной степени тяжести пострадавших доставили в ГБУЗ «Кашинская ЦРБ».
Обновлено в 09:51
Политика
США пытаются создать коалицию для смены власти в Венесуэле
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон стремится создать коалицию для смены власти в Венесуэле, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:56
Хоккей
«Металлург» победил «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии
Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" обыграли уфимский "Салават Юлаев" в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
В Индии начал работу завод по производству автоматов Калашникова
Напомним, что ранее индийская газета The Economic Times со ссылкой на источники в правительстве писала, что соглашение между Россией и Индией о производстве 750 тыс. автоматов Калашникова оценивается в $1,7 млрд.
Обновлено в 08:00
Политика
Российский посол потребовал от британской газеты извинений за клевету
Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет официальных извинений за клевету в его адрес, опубликованную в издании Mail on Sunday (воскресный выпуск Daily Mail).
Обновлено в 10:00
Общество
Писателя Романа Арбитмана вызывают в полицию Саратова
Участники акции возлагали на них ответственность за неудовлетворительную уборку города от снега.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
На своей же мине: машина с украинскими военными подорвалась в Донбассе
В Донбассе на дороге между населенными пунктами Бердянское и Широкино подорвался на мине автомобиль с пятью украинскими военными.
Обновлено в 09:05
Политика
Гуайдо заявил, что возвращается в Венесуэлу
Обновлено в 02:09
Культура
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Браудер заявил о предъявлении еще одного обвинения в убийстве
Следственный комитет России предъявил основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру обвинения в убийстве российского бизнесмена Александра Перепиличного.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Капитану судна Seagrand, протаранившего мост в Пусане, продлён арест
Срок содержания под арестом был продлён капитану российского судна Seagrand по решению суда южнокорейского города Пусан.
Обновлено в 08:44
Общество
«Он был немножко другим»: как ломался характер Игоря Дятлова
Обновлено в 09:50
Происшествия
Мужчина напал с ножом на трех человек в столице Финляндии
Сотрудники правоохранительных органов Хельсинки задержали мужчину, совершившего нападение на трех граждан Финляндии, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 08:41
Хоккей
Сборная России разгромила Японию на Универсиаде
Обновлено в 09:43
Здоровье
Минздрав рассказал о психических расстройствах россиян
Известный психиатр из центра имени В. П. Сербского Борис Казаковцев рассказал RT о самых распространенных психических расстройствах у россиян.
Обновлено в 05:59
Футбол
IFAB внёс изменения в правила футбола относительно игры рукой
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новую редакцию правила, которое касается игры рукой.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Гройсман рассказал о плане Украины экспортировать газ
"Главная цель энергетической стратегии — обеспечить Украину собственным газом и со временем стать страной-экспортером", — заключил Гройсман.
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Происшествия
На МКАД столкнулись около 40 автомобилей
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Обновлено в 01:55
Интернет
Google отказался удалить приложение для слежки за женщинами
В Google сообщили, что не планируют удалять приложение Absher из Google Play, сообщил сайт издания Engadget.
Обновлено в 09:54
Политика
Во Львове с третьей попытки снесли Монумент Славы советским воинам
Во Львове демонтировали Монумент Славы советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:35
Наука
В Китае археологи нашли кувшин с «эликсиром бессмертия»
Сосуд находился в гробнице дворянской семьи в городе Лоян Археологи обнаружили во время раскопок в провинции Хэнань Китая бронзовый кувшин с жидкостью, которая во времена династии Западная Хань считался "эликсиром бессмертия".
Обновлено в 09:30
Авто
Новый Volkswagen Tayron оказался популярнее Skoda Kodiaq и Karoq
Новинка от немецкой автомобилестроительной компании Volkswagen Tayron всего за четыре месяца продаж разошелся тиражом более 27 тысяч машин, что позволило модели превзойти популярность Skoda Kodiaq и Karoq.
Обновлено в 09:53