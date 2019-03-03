Архиепископа новой украинской церкви задержали в КрымуLenta.ru 08:02

В Крыму задержан иерарх новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент (Кущ). Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии религиозной организации. Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.

Политика США хотят создать коалицию для смены власти в Венесуэле США стремятся создать коалицию для смены власти в Венесуэле, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Политика Посольство России опубликовало доклад об инциденте в Солсбери Посольство России в Великобритании распространило доклад, приуроченный к годовщине событий в Солсбери.

Происшествия Архиепископа «новой церкви» Украины задержали в Крыму за хулиганство 9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей.

Хоккей «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина Команда Зинэтулы Билялетдинова в четвертый раз подряд проиграла омскому "Авангарду" и вылетела из плей-офф уже в первом раунде.

Культура Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение» Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.

Футбол Пресс-атташе «Спартака» Трахтенберг подал в отставку Глава пресс-службы и директор по связям с общественностью московского "Спартака" Леонид Трахтенберг ушел со своего поста.

Футбол В правила футбола внесен ряд изменений Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в футбольные правила.

Общество Божена Рынска пережила клиническую смерть По данным издания, во время госпитализации Рынска не только была прикована к постели, но и пережила клиническую смерть.

Общество Проводящий голодовку в Греции Винник заявил о психологическом давлении Винник арестован в Греции по запросу США, его выдачи добиваются также Россия и Франция.

Космос Маск по-русски поблагодарил за поздравление со стыковкой Dragon с МКС Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск по-русски ответил на поздравление из Москвы с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС.

Армия и оружие Нетаньяху заявил о соглашении с Путиным по иностранным войскам в Сирии Выступая перед членами своего кабинета, глава израильского правительства рассказал о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным в начале недели, сообщает агентство Bloomberg.

Шоу-бизнес Отец Децла ответил на обвинение его вдовы Отец Децла Александр Толмацкий опроверг заявление его вдовы Юлии, которая считает, что родители рэпера планируют получить права на его творческое наследие и забрать ребенка.

Армия и оружие Данфорд и Герасимов встретятся в Вене 4 марта "Председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд встретится с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым 4 марта в Вене, в Австрии", - сообщается в документе.

Спорт Сборная России лидирует в медальном зачете Универсиады Сборная России занимает первое место в медальном зачете зимней Универсиады-2019 в Красноярске.

Хоккей Московское «Динамо» обыграло «Йокерит» и повело в серии плей-офф Хоккеисты московского "Динамо" обыграли финский "Йокерит" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ, "бело-голубые" ведут в серии со счетом 3-1.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тверью В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тверской области пострадали восемь человек, сообщили ТАСС в ГИБДД РФ.

Политика В столице Алжира из-за протестов против президента закрыли метро Участники протестов выступают против выдвижения на пятый срок действующего 82-летнего президента Абдель Азиза Бутефлики на предстоящих в апреле выборах.

Спорт Глава Федерации лыжных гонок объяснила претензии к Губерниеву Трёхкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев «часто переступает грань».