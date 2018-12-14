Политика

Архиепископ УПЦ назвал «объединительный собор» сатанинским сборищем
РИА Новости
15:26

Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря в Черновицкой области архиепископ Лонгин (Жар) вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на "объединительный собор", отказавшись в нем участвовать и назвав действо "сатанинским сборищем".
РИА Новости15:26

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Украинский архиепископ сравнил «объединительный собор» с сатанинским сборищем

Газета.Ru16:41

Архиепископ УПЦ высказал «господину Варфоломею» мнение о «сатанинском сборище»

Взгляд.ру16:36

«Сатанинское сборище»: украинский архиепископ отказался участвовать в «объединительном соборе»

ФАН16:11

«Сатанинское сборище»: священник УПЦ написал жесткое письмо патриарху Варфоломею

РЕН ТВ15:37

Украинский архиепископ назвал «объединительный собор» сатанинским сборищем

RT на русском15:34

Архиепископ УПЦ назвал «объединительный собор» сатанинским сборищем

РИА Новости15:26

«Господину Варфоломею»: В Сети восхитились ответом украинского архиепископа на призыв прийти на «сатанинское сборище» в Киеве

Царьград15:03
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 17:46, Ашберн
Политика

Сербия потребовала созвать заседание СБ ООН из-за армии Косово

Власти Сербии направили запрос в Организацию Объединенных Наций о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН.
Обновлено в 14:53
Политика

В России подготовятся на случай отключения от мирового интернета

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, который обеспечивает исправную работу Рунета в том случае, если этот сегмент будет отключен от общемировой сети.
Обновлено в 09:02
Политика

На пресс-конференцию Путина аккредитовано рекордное число журналистов

Предстоящая большая пресс-конференция президента России Владимира Путина побила рекорд по числу аккредитованных на неё журналистов.
Обновлено в 14:41
Политика

Меркель заявила, что оснований для отмены санкций против России нет

Лидеры стран Европейского союза не увидели предпосылок для смягчения или отмены антироссийских санкций на саммите в Брюсселе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга.
Обновлено в 14:06
Политика

Кабмину Украины предложили отменить поезда в Россию

Министерство инфраструктуры Украины внесло в кабмин официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено в 15:19
Политика

Лукашенко заподозрил Россию в желании присоединить Белоруссию

Уровень интеграции важен Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании совмина Союзного государства заявил, что Россия готова проводить единую налоговую и тарифную политику с Белоруссией.
Обновлено в 13:36
Политика

Трамп намекнул на скорое окончание торговой войны с Китаем

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, и не исключил, что это может произойти очень скоро.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Президент США Дональд Трамп обсудил в пятницу по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 16:35
Политика

Меркель назвала акции «желтых жилетов» частью демократии

Немецкий канцлер Ангела Меркель назвала возможность выразить протест «частью демократии».
Обновлено в 14:35
Армия и оружие

В ДНР привели в полную боевую готовность войска

Обновлено в 11:28
Политика

Эрдоган потребовал экстрадиции ответственных за убийство Хашукджи

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Саудовской Аравии экстрадировать ответственных за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в Турцию, так как преступление было совершено в Стамбуле.
Обновлено в 10:08
Политика

Лавров прокомментировал частичное признание Бутиной вины

Москва продолжит оказывать поддержку россиянке Марии Бутиной, которая накануне пошла на сделку с правосудием и признала один из пунктов обвинения, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 04:08
Политика

Минюст США рассказал, сколько потратил на российское расследование

Минюст США и офис спецпрокурора США Роберта Мюллера потратил на российское расследование за полгода с апреля по сентябрь 2018 года около 8,5 миллионов долларов, следует из нового опубликованного минюстом отчета.
Обновлено в 16:44
Армия и оружие

Полет российского ракетоносца Ту-160 в Венесуэле попал на видео

Как сообщает Минобороны РФ, все полеты российских экипажей выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Обновлено в 02:08
Политика

Хакеры Anonymous обнародовали новые данные по Integrity Initiative

Обновлено в 17:05
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