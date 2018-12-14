Политика

Архиепископ УПЦ назвал «объединительный собор» сатанинским сборищем
РИА Новости
15:26

Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря в Черновицкой области архиепископ Лонгин (Жар) вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на "объединительный собор", отказавшись в нем участвовать и назвав действо "сатанинским сборищем".
РИА Новости15:26

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Ответ Варфоломею: украинский архиепископ отказался идти на «собор нечестивых»

Вести.Ru19:05

Украинский архиепископ сравнил «объединительный собор» с сатанинским сборищем

Газета.Ru16:41

Архиепископ УПЦ высказал «господину Варфоломею» мнение о «сатанинском сборище»

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«Сатанинское сборище»: священник УПЦ написал жесткое письмо патриарху Варфоломею

РЕН ТВ15:37

Украинский архиепископ назвал «объединительный собор» сатанинским сборищем

RT на русском15:34

Архиепископ УПЦ назвал «объединительный собор» сатанинским сборищем

РИА Новости15:26

«Господину Варфоломею»: В Сети восхитились ответом украинского архиепископа на призыв прийти на «сатанинское сборище» в Киеве

Царьград15:03
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Политика

Сербия попросит СБ ООН провести экстренное заседание в связи с Косово

Власти Сербии заявили, что попросят созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с шагами Косово к преобразованию сил безопасности в армию.
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Политика

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу

«Пригласил Украину и Россию в Брюссель для следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в январе», — написал он.
Обновлено в 20:05
Политика

В России подготовятся на случай отключения от мирового интернета

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, который обеспечивает исправную работу Рунета в том случае, если этот сегмент будет отключен от общемировой сети.
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Армия и оружие

Лётчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию

Обновлено вчера в 21:14
Политика

В США раскрыли сумму расходов на расследование «российского дела»

С начала расследования российского вмешательства в выборы власти США потратили более 25 миллионов долларов.
Обновлено в 17:51
Политика

Хакеры Anonymous опубликовали новые документы по Integrity Initiative

Хакеры Anonymous, в ноябре потребовавшие провести открытое и тщательное расследование антироссийского проекта Integrity Initiative, снова дали о себе знать.
Обновлено в 21:11
Политика

Мик Малвейни станет исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома будет Мик Малвейни.
Обновлено в 17:31
Политика

Отец Бутиной рассказал, почему его дочь признала свою вину

Обновлено в 20:44
Политика

На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов

Более 1,7 тысячи представителей СМИ примут участие в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая пройдет 20 декабря, список аккредитованных журналистов опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 15:43
Политика

Меркель заявила, что оснований для отмены санкций против России нет

Лидеры стран Европейского союза не увидели предпосылок для смягчения или отмены антироссийских санкций на саммите в Брюсселе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга.
Обновлено в 14:06
Политика

Меркель: Протесты «желтых жилетов» являются частью демократии

По словам главы правительства ФРГ, возможность протестовать является частью демократии, но это не должно сопровождаться насилием.
Обновлено в 17:23
Политика

Трамп анонсировал скорое заключение торговой сделки с Китаем

В скором времени США могут заключить с Китаем торговую сделку, чтобы покончить с разногласиями в этом вопросе.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие

В ДНР привели в полную боевую готовность войска

Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры по поводу Сирии

Президенты Турции и Соединенных Штатов Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в пятницу, 14 декабря, провели телефонные переговоры.
Обновлено в 10:56
Политика

Помпео обсудил с главой МИД Словении санкции против РФ

Госсекретарь США Майкл Помпео на переговорах с министром иностранных дел Словении Миро Цераром обсудил сохранение антироссийских санкций, сообщается в пятницу в заявлении Госдепартамента.
Обновлено в 20:42
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