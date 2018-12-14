Политика
Архиепископ УПЦ назвал «объединительный собор» сатанинским сборищем
Архиепископ УПЦ назвал «объединительный собор» сатанинским сборищемРИА Новости15:26
Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря в Черновицкой области архиепископ Лонгин (Жар) вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на "объединительный собор", отказавшись в нем участвовать и назвав действо "сатанинским сборищем".
РИА Новости15:26
Оценить
28 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Политика
Сербия попросит СБ ООН провести экстренное заседание в связи с Косово
Власти Сербии заявили, что попросят созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с шагами Косово к преобразованию сил безопасности в армию.
Обновлено в 09:36
Политика
Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу
«Пригласил Украину и Россию в Брюссель для следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в январе», — написал он.
Обновлено в 20:05
Политика
В России подготовятся на случай отключения от мирового интернета
Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, который обеспечивает исправную работу Рунета в том случае, если этот сегмент будет отключен от общемировой сети.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Лётчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию
Обновлено вчера в 21:14
Политика
В США раскрыли сумму расходов на расследование «российского дела»
С начала расследования российского вмешательства в выборы власти США потратили более 25 миллионов долларов.
Обновлено в 17:51
Политика
Хакеры Anonymous опубликовали новые документы по Integrity Initiative
Хакеры Anonymous, в ноябре потребовавшие провести открытое и тщательное расследование антироссийского проекта Integrity Initiative, снова дали о себе знать.
Обновлено в 21:11
Политика
Мик Малвейни станет исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома будет Мик Малвейни.
Обновлено в 17:31
Политика
Отец Бутиной рассказал, почему его дочь признала свою вину
Обновлено в 20:44
Политика
На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов
Более 1,7 тысячи представителей СМИ примут участие в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая пройдет 20 декабря, список аккредитованных журналистов опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 15:43
Политика
Меркель заявила, что оснований для отмены санкций против России нет
Лидеры стран Европейского союза не увидели предпосылок для смягчения или отмены антироссийских санкций на саммите в Брюсселе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга.
Обновлено в 14:06
Политика
Меркель: Протесты «желтых жилетов» являются частью демократии
По словам главы правительства ФРГ, возможность протестовать является частью демократии, но это не должно сопровождаться насилием.
Обновлено в 17:23
Политика
Трамп анонсировал скорое заключение торговой сделки с Китаем
В скором времени США могут заключить с Китаем торговую сделку, чтобы покончить с разногласиями в этом вопросе.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
В ДНР привели в полную боевую готовность войска
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры по поводу Сирии
Президенты Турции и Соединенных Штатов Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в пятницу, 14 декабря, провели телефонные переговоры.
Обновлено в 10:56
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Словении санкции против РФ
Госсекретарь США Майкл Помпео на переговорах с министром иностранных дел Словении Миро Цераром обсудил сохранение антироссийских санкций, сообщается в пятницу в заявлении Госдепартамента.
Обновлено в 20:42