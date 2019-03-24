Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в БахчисараеГазета.Ru 03:58

Археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов, среди которых фрагменты строительных материалов, курительные трубки, кухонная и столовая утварь, монеты, в ходе первых полномасштабных раскопок на территории Ханского дворца в Бахчисарае, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, декан исторического факультета Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Александр Герцен.

с чего всё началось

Археологи обнаружили при раскопках на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиции, декана исторического факультета Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Александра Герцена.

Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в Бахчисарае

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