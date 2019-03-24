Общество
Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в БахчисараеГазета.Ru 03:58
Археологи обнаружили при раскопках на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиции, декана исторического факультета Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Александра Герцена.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов, среди которых фрагменты строительных материалов, курительные трубки, кухонная и столовая утварь, монеты, в ходе первых полномасштабных раскопок на территории Ханского дворца в Бахчисарае, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, декан исторического факультета Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Александр Герцен.ТАСС01:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Музыка
The Prodigy позвали фанатов на похороны Кита Флинта
Обновлено в 06:46
Политика
Врач связала заболеваемость раком в Сербии с бомбежками НАТО Югославии
22 марта прошло ровно 20 лет после нанесения силами НАТО ударов по Белграду.
Обновлено в 06:48
Экономика
Thyssenkrupp построит в Египте крупнейший химический комплекс
Немецкая компания Thyssenkrupp подписала с египетской госкомпанией El-Nasr Company for Intermediate Chemicals договор о создании крупнейшего в Египте комплекса по производству химических удобрений, сообщает новостное издание со штаб-квартирой в Каире Al Ahram.
Обновлено вчера в 07:39
Политика
Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча
Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
В летевший в Сочи самолёт ударила молния
«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Общество
Митинг в защиту Байкала прошел в Иркутске
У памятника Александру Третьему в Иркутске состоялся митинг в защиту Байкала.
Обновлено в 07:08
Авто
Самые надежные двигатели: какие автомобили имеют моторы-миллионники
Редкий рейтинг "бессмертных" обходится без легендарной линейки рядных шестицилиндровых моторов Toyota JZ – это вообще одни из самых надежных и прославленных японских двигателей, которые знамениты во всем мире.
Обновлено 22 марта в 06:18
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Челябинскому экс-омбудсмену предъявили обвинение по «фермерскому делу»
В Челябинске предъявили обвинение бывшему уполномоченному по правам человека в регионе Алексею Севастьянову.
Обновлено в 07:21
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан
Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Станислав Садальский обвинил Максима Галкина в бездарности
Обновлено в 06:43
Кино
Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»
Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Экс-глава МИД Югославии объяснил неизбежность агрессии НАТО
Бомбардировки Югославии силами НАТО 1999 года были неизбежны, так как Североатлантический альянс планировал расширяться в сторону России, заявил Живадин Йованович, в 1998-2000 годах занимавший пост министра иностранных дел Союзной республики Югославии (СРЮ).
Обновлено в 04:30
Происшествия
Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте
Обновлено вчера в 14:55
Гаджеты
Huawei вытесняет Apple с рынка смартфонов Китая
Китайская компания Huawei нарастила поставки дорогих смартфонов в Китае на фоне снижения продаж устройств американской компании Apple.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Сезон фонтанов открылся прорывом трубы в Пушкине
Сегодня, 24 марта, на проезжей части Конюшенной улицы после прорыва водопроводной трубы забил фонтан.
Обновлено в 06:40
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке
Российский путешественник Федор Конюхов сумел пережить в Тихом океане шторм в 12 баллов, находясь в весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 05:52
Политика
Миссия ОБСЕ прибыла к КПП «Золотое» в Донбассе
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли к пункту пропуска у населённого пункта Золотое в Донбассе.
Обновлено в 03:41
Футбол
Тренер Испании прокомментировал результаты матча с Норвегией
Наставник сборной Испании Луис Энрике высказался об итогах встречи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Норвегией (2:1), передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:32
Единоборства
Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе
Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Хоккей
Форвард «Вашингтона» Кузнецов подвергся критике за празднование гола
Известный хоккейный эксперт Дон Черри обрушился с критикой на российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова.
Обновлено в 07:53
Спорт
Российский шпажист Бида победил на этапе Кубка мира в Аргентине
Россиянин Сергей Бида завоевал золото в индивидуальном турнире шпажистов на этапе Кубка мира по фехтованию в Буэнос-Айресе.
Обновлено в 06:28
Политика
Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования
Уточняется, что в связи с изменением названия города жителям не придется менять правоустанавливающие документы, такие как договоры дарения, купли-продажи, документы на недвижимость, устанавливающие личность и свидетельства, а также сведения о регистрации актов гражданского состояния.
Обновлено в 07:49
Общество
Число жертв циклона в Мозамбике возросло до 446
Число жертв тропического циклона «Идаи» в Мозамбике увеличилось до 446, информирует CGTN со ссылкой на министра земель, окружающей среды и сельского развития страны Селсу Коррейу.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой
Участница популярной в конце 90-х годов британской группы Spice Girls Мелани Браун, выступающая под псевдонимом Mel B, призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой по группе Джери Холливэлл.
Обновлено в 00:35
Технологии
Трое из ларца: как управлять творческими людьми
Генерация идеи Люди и команды-генераторы эффективно работают благодаря интуиции, широте образования и экспертизе в индустрии или смежных науках.
Обновлено в 07:10