Общество
Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в БахчисараеГазета.Ru 03:58
Археологи обнаружили при раскопках на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиции, декана исторического факультета Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Александра Герцена.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов, среди которых фрагменты строительных материалов, курительные трубки, кухонная и столовая утварь, монеты, в ходе первых полномасштабных раскопок на территории Ханского дворца в Бахчисарае, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, декан исторического факультета Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Александр Герцен.ТАСС01:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Обновлено в 03:46
Политика
В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Футбол
Дзюба: российские футболисты не гордятся победой над Казахстаном
Футболисты сборной России в ходе отборочного матча Евро-2020 против команды Казахстана просто делали свою работу и совсем не гордятся победой.
Обновлено в 13:49
Общество
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Политика
Сербские радикалы сожгли флаги НАТО и Евросоюза в центре Белграда
Сторонники Сербской радикальной партии сожгли флаги Европейского союза и НАТО в центре Белграда, отметив таким образом 20-летие бомбардировок в Югославии.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Наталья Водянова отметила 13-летие дочери Невы
24 марта дочери Натальи Водяновой исполнилось 13 лет.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у российских границ
Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полетной информации Калининградской области, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 10:07
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустит новый легкий ноутбук Mi Notebook Air
Китайский производитель электроники Xiaomi выпустит новый легкий и ультратонкий лэптоп следующего поколения, который получил название Mi Notebook Air.
Обновлено вчера в 14:40
Общество
Митинг в защиту Байкала проходит в Иркутске
Обновлено в 02:18
Происшествия
Следком проверяет данные о подмосковном тренере-педофиле
В Одинцовском районе 40-летнего тренера по боевым искусствам подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы, сообщает Следком РФ по Московской области.
Обновлено в 12:20
Политика
Украина запретила въезд бизнесмену США за разоблачение Порошенко
Американского бизнесмена Сэма Кислина внесли в «черный список» Украины за информацию о коррупционных схемах Петра Порошенко.
Обновлено в 13:46
Политика
Ровно 20 лет назад Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой
Ровно 20 лет назад Е. Примаков развернул самолет над Атлантикой в знак протеста позиции НАТО по бомбардировке Сербии Хроника событий от ТГ-канала "20 лет назад": 10.45.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Штурманской службе Военно-воздушных сил исполнилось 103 года
Обновлено вчера в 17:33
Спорт
«Фокусироваться на младшем брате не надо. Это ошибка, которую я совершил в предыдущие годы». Симон Фуркад дал совет Тарьею Бе
Французский биатлонист Симон Фуркад посоветовал норвежцу Тарьею Бе не обращать внимание на успехи младшего брата Йоханнеса.
Обновлено в 13:26
Футбол
Черчесов признался, что знает секрет успешной игры Черышева в сборной
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал крупную победу своих подопечных в сегодняшнем матче против Казахстана.
Обновлено в 12:41
Космос
Вертолет Mars может стать новым способом исследования планет
Обновлено вчера в 11:39
Политика
МИД Израиля: Трамп подпишет документ по Голанам 25 марта
Президент США Дональд Трамп подпишет документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, в понедельник.
Обновлено в 10:53
Футбол
Александр Бубнов: Сборная России заслужила «пятерку», но это на фоне Казахстана
Напомним, сборная России набрала три очка и сравнялась с Бельгией, Кипром и Казахстаном.
Обновлено в 14:00
Общество
Посетители Исторического музея самовольно повесили лишнюю картину
Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова рассказала РИА Новости о появлении в одном из залов лишней картины.
Обновлено в 11:25
Политика
Вучич назвал визит Путина одним из самых значительных событий
Президент Сербии Александр Вучич назвал визит президента России Владимира Путина в Белград 17 января этого года одним из самых значительных событий в отношениях между двумя странами.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Располневшая Дарья Пынзарь показала фигуру без фотошопа
В комментарии к посту Пынзарь дала понять, что совсем не комплексует по поводу своей фигуры, а, наоборот, считает это своим преимуществом.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Петербурге ребенок упал в шахту лифта, пытаясь сделать селфи
В Петербурге 11-летний мальчик упал с высоты четвертого этажа в шахту лифта, пытаясь сделать селфи.
Обновлено в 13:46
Происшествия
В Мали более 130 человек убиты неизвестными
По меньшей мере 134 пастуха народа фулани погибли от рук вооруженных людей в селениях близ города Банкас в центральном Мали.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
На Кипре задержали пьяную россиянку, управлявшую автомобилем
На Кипре задержана гражданка России, которая управляла автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 10:14
Спорт
Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.
Обновлено в 12:29
Экономика
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено вчера в 05:19