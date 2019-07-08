Политика
Архангельский губернатор опроверг информацию СМИ о возможной отставкеРИА Новости 04:50
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в рамках очередной ротации могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, велика вероятность отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, также возможна отставка еще нескольких губернаторов.
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с чего всё началось
Причина, по которой губернатор Архангельской области уходит в отставку, — не в мусоре, а в провале выстроенной им системы управления, говорит один из собеседников, близких к администрации президента. У Орлова высокий антирейтинг, в элитах "раздрай", регион близок к потере управления, добавляет он.РБК00:00
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