Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137РБК вчера в 08:23
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
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с чего всё началось
После взрыва на военном полигоне под Архангельском были обследованы более 100 человек – врачи, лечившие раненых, различные специалисты, водители, пилоты и другие люди, участвовавшие в ликвидации последствий инцидента, сообщил пресс-центр правительства Архангельской области.Ведомостивчера в 08:18
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Содержание цезия-137 в организме врача Минздрав не связывает с трагедией в Нёноксе
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