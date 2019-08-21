Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137РБК 08:23
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Читать в источнике
Оценить60
с чего всё началось
Источники, на которые ссылаются журналисты «Медузы» в своем материале, сообщают, что медиков и спасателей не предупредили, что они могут работать с заражёнными радиацией пострадавшими.Двина Сегодня07:36
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минздраве Поморья сообщили, сотрудники каких медучреждений прошли обследования после ЧП у Нёноксы
Новости Архангельска 29.ru08:42
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:20, Ашберн
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:58
Политика
Лукашенко рассказал, что Зеленский попросил помощи у Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у Белоруссии, сообщил глава государства Александр Лукашенко.
Обновлено в 12:11
Политика
Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента
Экс-советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи утверждает, что у Трампа психические проблемы, которые не позволят ему переизбраться на второй срок.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Транспорт
Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеров
Нилов 14 августа обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД с просьбой изменить ПДД, для того чтобы учесть появление новых устройств, которые используют для передвижения по дорогам, — сегвеев, электросамокатов, моноколес, электробайков, гироскутеров и прочих.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено в 09:20
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Армия и оружие
В США предложили включить «все новое оружие России» в СНВ-3
Обновлено вчера в 00:47
Происшествия
В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом
В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.
Обновлено в 14:11
Футбол
Экс-нападающий «Москвы» перешёл в «Кротоне»
Нападающий Макси Лопес пополнил состав итальянского "Кротоне". 35-летний подписал с клубом Серии Б однолетний контракт.
Обновлено в 09:03
Футбол
Клуб РПЛ может арендовать Лаксальта у «Милана» с правом выкупа
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, «Милан» готов отдать 26-летнего футболиста в аренду за 1 млн евро с правом последующего выкупа.
Обновлено в 15:59
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции девочки улучшилось
Врачи зафиксировали незначительное улучшение состояния девочки, пострадавшей в отеле турецкого города Бодрум.
Обновлено в 13:57
Политика
Борис Джонсон попал на видео с лозунгом нацистов
Обновлено в 15:13
Политика
Москалькова рассказала о визите в Киев
Обновлено в 13:44
Общество
Найдены самые ранние доказательства искусственной деформации черепа
Найденные на территории Хорватии останки древних людей, черепа которых были искусственно деформированы в детстве, позволили ученым получить ценные данные о природе традиции модификации формы черепа.
Обновлено в 02:48
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Футбол
Нападающий «Уотфорда» может перейти в «Динамо»
Отмечается, что Динамо намерено арендовать итальянского нападающего до конца сезона.
Обновлено в 13:20
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.
Обновлено в 13:02
Общество
В Финляндии создали духи из пота человека
В духи добавили и традиционные компоненты.
Обновлено в 13:08
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Хоккей
Путин и Медведев поздравили «Локо» с победой в матче кубка «Сириус»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили хоккеистов молодежной команды «Локо» с победой над сборной игроков юниорской лиги провинции Альберта (AJHL) со счетом 3:2 в матче открытия Кубка мира среди молодежных клубных команд «Сириус».
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
В результате обстрела боевиками ВСУ в Зайцево горит жилой дом
Сегодня, 23 августа, киевские каратели открыли огонь по территории ДНР, в очередной раз нарушив режим бессрочного перемирия.
Обновлено в 14:07
Политика
В комиссию ГД поступили новые данные о вмешательствах в дела РФ извне
Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ получили новые документы и данные, которые указывают на действия иностранных СМИ и представителей государств, направленные на дестабилизацию ситуации внутри страны.
Обновлено в 07:34
Футбол
Гвардиола рассказал о своем любимом хобби
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, чем он занимается в свободное от работы время, сообщает Sports.ru.
Обновлено в 15:21
Наука
Впервые измерена масса нейтрино
Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
Обновлено в 12:57