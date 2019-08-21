с чего всё началось

У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137

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