Происшествия

Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137РБК 08:23

У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
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с чего всё началось
Источники, на которые ссылаются журналисты «Медузы»
 в своем материале, сообщают, что медиков и спасателей не предупредили, что они могут работать с заражёнными радиацией пострадавшими.
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