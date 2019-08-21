Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137РБК 08:23
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
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с чего всё началось
Источники, на которые ссылаются журналисты «Медузы» в своем материале, сообщают, что медиков и спасателей не предупредили, что они могут работать с заражёнными радиацией пострадавшими.Двина Сегодня07:36
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В Минздраве Поморья сообщили, сотрудники каких медучреждений прошли обследования после ЧП у Нёноксы
Новости Архангельска 29.ru08:42
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