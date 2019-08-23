с чего всё началось

Ранее СМИ писали, что медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией. Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа.

Лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не заразились радиацией

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