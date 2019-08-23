Происшествия
Архангельские власти объяснили попадание цезия-137 в организм врачаМосковский Комсомолец вчера в 10:01
Ранее чиновники сообщили, что обследование участников ликвидации последствий ЧП не выявило у них проблем со здоровьем.
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с чего всё началось
После взрыва на военном полигоне под Архангельском были обследованы более 100 человек – врачи, лечившие раненых, различные специалисты, водители, пилоты и другие люди, участвовавшие в ликвидации последствий инцидента, сообщил пресс-центр правительства Архангельской области.Ведомостивчера в 08:18
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Содержание цезия-137 в организме врача Минздрав не связывает с трагедией в Нёноксе
Двина Сегоднявчера в 07:53
В Минздраве Поморья сообщили, сотрудники каких медучреждений прошли обследования после ЧП у Нёноксы
Новости Архангельска 29.ruвчера в 08:42
Архангельские власти объяснили попадание цезия-137 в организм врача
Московский Комсомолецвчера в 10:01
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Общество
Минздрав сообщил об отсутствии дефицита инсулина в России
"В связи с публикацией в СМИ Минздрав России отмечает, что дефицит инсулина в Российской Федерации отсутствует, объем производства инсулина полностью покрывает текущую потребность, проблем с закупками препарата нет", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 03:07
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Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке
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Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец»
Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.
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Культура
Шпиц-гипнотизер с российского телеканала рассмешил соцсети
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Космос
В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза МС-14» с МКС
Стыковка космического корабля "Союз", на борту которого находится робот "Федор", с Международной космической станцией (МКС) была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции девочки улучшилось
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Савченко заявила об украинизации России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила в интервью телеканалу NewsOne о начале украинизации России.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
Замглавы администрации Тамбова погиб в Рязанской области
Обновлено в 04:11
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России
Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 16:26
Авто
В Германии нашли «кладбище» бракованных Mercedes-Benz
Обновлено в 03:00
Политика
AP: США планируют вновь открыть консульство в Гренландии
США открыли консульство в Гренландии в 1940 году, но в 1953 году оно было закрыто.
Обновлено вчера в 22:49
Футбол
Сульшер: «Погба продолжит пробивать пенальти»
Наставник манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер заверил, что продолжит доверять французскому хавбеку.
Обновлено вчера в 06:40
Футбол
«Тамбов» примет «Динамо» в седьмом туре премьер-лиги
Тамбов сыграет с Динамо в матче седьмого тура премьер-лиги.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
Нацгвардию Украины решено вывести с Донбасса
Ранее в ДНР сообщали, что штаб операции объединенных сил («ООС») решил вывести с позиций подразделения националистического полка «Азов».
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Зеленский учредил День памяти защитников Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.
Обновлено в 04:28
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека
В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
Обновлено в 01:51
Политика
Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам
В четверг с просьбой восстановить социальную справедливость к президенту обратился глава этого профсоюза Иван Мохначук на встрече главы государства с руководителями угледобывающих регионов.
Обновлено в 04:31
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о поездке на Украину
Обновлено вчера в 08:19
Армия и оружие
Главком ЗВО Журавлев наградил победительниц «Танкового триатлона»
Командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим и гражданскому персоналу в Доме офицеров в Петербурге.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Трамп назвал главу ФРС США «врагом Америки»
Перед своим отлетом во Францию на саммит глав стран "большой семерки" разъяренный президент США Дональд Трамп обрушился с гневной критикой на Джерома Пауэлла, главу Федеральной резервной системы (ФРС) страны, назвав его "врагом Америки", сообщает Reuters.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на Кубани
Две машины столкнулись на трассе "Кавказ" в районе Армавира, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено 22 августа в 11:18
Кино
На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34