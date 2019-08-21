Происшествия

Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врачаРИА Новости 09:16

Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова.
Читать в источнике
Комментировать25
с чего всё началось
Источники, на которые ссылаются журналисты «Медузы»
 в своем материале, сообщают, что медиков и спасателей не предупредили, что они могут работать с заражёнными радиацией пострадавшими.
Двина Сегодня07:36

Подробнее о событии

Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача

РИА Новости09:16

Опасен ли цезий-137 и мог ли он попасть в организм врача в Северодвинске через еду? Объясняет физик-ядерщик

Дождь10:02

Архангельские власти объяснили попадание цезия-137 в организм врача

Московский Комсомолец10:01

Содержание цезия-137 в организме врача Минздрав не связывает с трагедией в Нёноксе

Двина Сегодня07:53

В Минздраве Поморья сообщили, сотрудники каких медучреждений прошли обследования после ЧП у Нёноксы

Новости Архангельска 29.ru08:42

Минздрав Архангельской области: цезий-137 попал в организм врача из пищи

Новая газета06:53

У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения

ТАСС05:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
Политика

Первый президент Украины предсказал скорый конец войны в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что война в Донбассе скоро закончится.
Обновлено в 10:04
Авто

В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Хоккей

Хоккеист Кузнецов лишен бронзы чемпионата мира-2019

Хоккеист Евгений Кузнецов лишен бронзовой медали чемпионата мира-2019.
Обновлено в 11:15
Общество

В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть

Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Стало известно о приобретении США танка Т-90

Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия

Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке

Обновлено вчера в 06:31
Энергетика

Эксперт: Украине следует закупать газ у России вместо Катара

Международные эксперты сошлись во мнении, что властям Украины следует абстрагироваться от политической составляющей и возобновить конструктивные переговоры с российским "Газпромом" по поводу поставок газа в страну, вместо того, чтобы закупать голубое топливо у Катара.
Обновлено вчера в 20:38
Политика

Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана 27 августа

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры 27 августа во время визита турецкого лидера в Москву.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Боевое применение ракетоносца Ту-160 в Сирии показали на видео

В динамичном ролике показаны сцены учебных полетов, боевого применения самолета в Сирии.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

Российский «Хозяин морей» вышел на госиспытания

Построенный в Санкт-Петербурге фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море на завершающий этап государственных испытаний.
Обновлено в 05:27
Политика

Борис Джонсон записал видео с бандеровским приветствием

Глава британского правительства Борис Джонсон вместе с сотрудниками украинского посольства в Соединенном Королевстве поздравил украинцев с Днем независимости бандеровским приветствием «Слава Украине!».
Обновлено в 11:53
Политика

Кличко рассказал об особом статусе Севастополя

На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Политика

Суд арестовал Дмитрия Гудкова еще на десять суток

Коптевский районный суд Москвы арестовал экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова за публикацию в соцсетях призывов выйти на несанкционированный митинг 27 июля, сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря политика Алексея Обухова.
Обновлено в 10:45
Общество

В американском приюте поселился огромный кот

В американском приюте для животных Моrrіs Апімаl Rеfиде в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено в 10:09
Экономика

Китай ударил по США ответными пошлинами

Пекин анонсировал введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов.
Обновлено в 10:08
Экономика

В ВТБ попросили Путина помочь создать «Объединенный зерновой холдинг»

Письмо с просьбой о помощи в создании российского лидера зернового рынка, вертикально интегрированного оператора под названием «Объединенный зерновой холдинг», было направлено главой ВТБ Андреем Костиным в адрес президента России Владимира Путина, 23 августа сообщает Reuters.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке

Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских

Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам

Пассажирам самолёта SSJ100 "Аэрофлота", который должен был вылететь в пятницу вечером из Набережных Челнов в московский "Шереметьево", пришлось после посадки вернуться в аэровокзал по техническим причинам, за ними прилетит резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Число погибших при камнепаде в Дагестане увеличилось до трех человек

Три человека погибли, еще один пострадал в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике.
Обновлено в 12:26
Космос

В Солнечной системе найдены две забытые планеты. Кто доберется первым

Обновлено в 01:00
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Происшествия

В Сочи совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний»

Обновлено в 09:02
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Обновлено вчера в 02:55
Общество

Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Обновлено в 09:19
Политика

Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом

Обновлено в 12:35
Политика

Британская The Guardian признала российский статус Крыма

Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
ЧП в НёноксеБольше новостей по теме
Главное