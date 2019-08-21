с чего всё началось

Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова.

Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача

Политика Первый президент Украины предсказал скорый конец войны в Донбассе Первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что война в Донбассе скоро закончится.

Авто В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».

Хоккей Хоккеист Кузнецов лишен бронзы чемпионата мира-2019 Хоккеист Евгений Кузнецов лишен бронзовой медали чемпионата мира-2019.

Общество В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».

Армия и оружие Стало известно о приобретении США танка Т-90 Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.

Энергетика Эксперт: Украине следует закупать газ у России вместо Катара Международные эксперты сошлись во мнении, что властям Украины следует абстрагироваться от политической составляющей и возобновить конструктивные переговоры с российским "Газпромом" по поводу поставок газа в страну, вместо того, чтобы закупать голубое топливо у Катара.

Политика Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана 27 августа Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры 27 августа во время визита турецкого лидера в Москву.

Армия и оружие Российский «Хозяин морей» вышел на госиспытания Построенный в Санкт-Петербурге фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море на завершающий этап государственных испытаний.

Политика Борис Джонсон записал видео с бандеровским приветствием Глава британского правительства Борис Джонсон вместе с сотрудниками украинского посольства в Соединенном Королевстве поздравил украинцев с Днем независимости бандеровским приветствием «Слава Украине!».

Политика Кличко рассказал об особом статусе Севастополя На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Политика Суд арестовал Дмитрия Гудкова еще на десять суток Коптевский районный суд Москвы арестовал экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова за публикацию в соцсетях призывов выйти на несанкционированный митинг 27 июля, сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря политика Алексея Обухова.

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Экономика Китай ударил по США ответными пошлинами Пекин анонсировал введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов.

Экономика В ВТБ попросили Путина помочь создать «Объединенный зерновой холдинг» Письмо с просьбой о помощи в создании российского лидера зернового рынка, вертикально интегрированного оператора под названием «Объединенный зерновой холдинг», было направлено главой ВТБ Андреем Костиным в адрес президента России Владимира Путина, 23 августа сообщает Reuters.

Происшествия Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.

Происшествия Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам Пассажирам самолёта SSJ100 "Аэрофлота", который должен был вылететь в пятницу вечером из Набережных Челнов в московский "Шереметьево", пришлось после посадки вернуться в аэровокзал по техническим причинам, за ними прилетит резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

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Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Политика Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.