с чего всё началось

Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова.

Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача

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Транспорт Поезда по Крымскому мосту пустят до конца года Как и планировалось ранее, движение пассажирских поездов по Крымскому мосту запустят до конца текущего года, передает ТАСС.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Политика МИД Украины объяснил желание Зеленского лично говорить с Путиным Желание президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным объясняется поиском новых подходов к решению конфликта между странами.

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Хоккей НХЛ отказалась считать кокаин допингом в ситуации с Кузнецовым Национальная хоккейная лига (НХЛ) не считает кокаин запрещенной субстанцией, способной влиять на результат спортсмена.

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Шоу-бизнес Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с "Рен ТВ" прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы.

Политика Британская The Guardian признала российский статус Крыма Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.

Общество Крупнейшая в Европе мечеть открылась в Чечне Владимир Путин поздравил жителей Чечни с открытием крупнейшей в Европе мечети.

Культура Режиссер Никита Михалков сломал ногу Советский и российский режиссер Никита Михалков появился на публике со сломанной ногой. Об этом пишет издание Super.ru.

Политика Аваков предложил продавать наркотики в Россию Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в шутку предложил главе Минфина страны Оксане Маркаровой продавать изъятые полицией наркотики в Россию.

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Происшествия В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний» В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.

Армия и оружие В 2020 году Украина потратит на вооружение и военную технику $832 млн Министерство обороны Украины потратит порядка 832 миллионов долларов на закупку вооружения и военной техники в 2020 году.

Экономика В Ленобласти десять частных детских садов получили субсидии Детсады смогут снизить родительскую плату. В Ленобласти десяти детским садам выдали субсидии.

Энергетика Нефть марки WTI дешевеет после новостей из Китая Цена на нефть марки WTI снижается после новостей из Китая о вводе Пекином новых пошлин на товары из США.

Политика Зеленский прокомментировал вопрос обмена удерживаемых лиц с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Россией и рассчитывает на результаты в ближайшие дни.

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Происшествия В Китае мужчина тридцать лет жил с червем в мозгу В мозге поциента обнаружился десятисантиметровый червь. Оправившись от шока, врачи назначили экстренную операцию и вытащили вредителя.

Армия и оружие Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3 Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.

Политика Борис Джонсон во время встречи с Макроном положил ногу на стол В адрес Бориса Джонсона, занимающего пост премьера Великобритании, высказаны обвинения в действиях, которые можно расценивать как неуважение к Эммануэлю Макрону - президенту Франции.

Политика Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.

Спорт Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".