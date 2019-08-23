Происшествия
Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врачаРИА Новости 09:16
Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
Стоит отметить, что накануне в изданиях «Медуза», «Новая газета» и «Русской службе BBC» вышли публикации, в которых архангельские врачи на условиях анонимности рассказали свою версию событий того дня.News29.ru07:59
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минздраве Поморья сообщили, сотрудники каких медучреждений прошли обследования после ЧП у Нёноксы
Новости Архангельска 29.ru08:42
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Политика
В Госдуме предложили разместить ракеты в Венесуэле в ответ на шаги США
Ответом России на размещение американских ракет за пределами США могло бы стать размещение своих ракетных систем в Венесуэле.
Обновлено в 08:22
Транспорт
Поезда по Крымскому мосту пустят до конца года
Как и планировалось ранее, движение пассажирских поездов по Крымскому мосту запустят до конца текущего года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:20
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
МИД Украины объяснил желание Зеленского лично говорить с Путиным
Желание президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным объясняется поиском новых подходов к решению конфликта между странами.
Обновлено в 04:29
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Хоккей
НХЛ отказалась считать кокаин допингом в ситуации с Кузнецовым
Национальная хоккейная лига (НХЛ) не считает кокаин запрещенной субстанцией, способной влиять на результат спортсмена.
Обновлено в 10:11
Музыка
В Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня»
Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с "Рен ТВ" прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 07:31
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Сирийская армия заявила об освобождении Хан-Шейхуна
Обновлено в 10:02
Общество
Крупнейшая в Европе мечеть открылась в Чечне
Владимир Путин поздравил жителей Чечни с открытием крупнейшей в Европе мечети.
Обновлено в 08:31
Культура
Режиссер Никита Михалков сломал ногу
Советский и российский режиссер Никита Михалков появился на публике со сломанной ногой. Об этом пишет издание Super.ru.
Обновлено в 10:06
Политика
Аваков предложил продавать наркотики в Россию
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в шутку предложил главе Минфина страны Оксане Маркаровой продавать изъятые полицией наркотики в Россию.
Обновлено в 08:00
Авто
В Москва-Сити открылся первый шоурум автомобилей Aurus
В деловом центре «Москва-Сити» открылась первая галерея российских автомобилей представительского класса Aurus.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
В 2020 году Украина потратит на вооружение и военную технику $832 млн
Министерство обороны Украины потратит порядка 832 миллионов долларов на закупку вооружения и военной техники в 2020 году.
Обновлено в 07:59
Экономика
В Ленобласти десять частных детских садов получили субсидии
Детсады смогут снизить родительскую плату. В Ленобласти десяти детским садам выдали субсидии.
Обновлено в 07:37
Энергетика
Нефть марки WTI дешевеет после новостей из Китая
Цена на нефть марки WTI снижается после новостей из Китая о вводе Пекином новых пошлин на товары из США.
Обновлено в 09:02
Политика
Зеленский прокомментировал вопрос обмена удерживаемых лиц с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Россией и рассчитывает на результаты в ближайшие дни.
Обновлено в 04:56
Технологии
Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился на Чукотку
В Мурманске состоялась торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" на место эксплуатации на Чукотку, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Китае мужчина тридцать лет жил с червем в мозгу
В мозге поциента обнаружился десятисантиметровый червь. Оправившись от шока, врачи назначили экстренную операцию и вытащили вредителя.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3
Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.
Обновлено в 03:26
Политика
Борис Джонсон во время встречи с Макроном положил ногу на стол
В адрес Бориса Джонсона, занимающего пост премьера Великобритании, высказаны обвинения в действиях, которые можно расценивать как неуважение к Эммануэлю Макрону - президенту Франции.
Обновлено в 00:16
Политика
Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.
Обновлено в 09:48
Спорт
Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР
Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:49
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Футбол
У бывшего игрока «Спартака» нашли рак
Обновлено в 09:10