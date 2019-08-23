Происшествия
Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врачаРИА Новости 09:16
Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова.
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с чего всё началось
После взрыва на военном полигоне под Архангельском были обследованы более 100 человек – врачи, лечившие раненых, различные специалисты, водители, пилоты и другие люди, участвовавшие в ликвидации последствий инцидента, сообщил пресс-центр правительства Архангельской области.Ведомости08:18
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