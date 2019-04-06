Футбол

Аркадий Дворкович: «В первом мяче была ошибка Селихова»Спорт-Экспресс 14:23

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович после матча 22-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА (0:2) отметил, что судейство не было односторонним, но по его качеству есть вопросы.
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