Футбол

Ариц Адурис забил в 14-м сезоне Примеры подряд
Все про Спорт ру
05:36

В поединке чемпионата Испании форвард «Атлетика» Ариц Адурис стал героем матча – он забил победный гол в ворота «Жироны», реализовав пенальти.
Все про Спорт ру05:36

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Адурис повторил достижение Месси и Рамоса, забив в 14-м сезоне Ла Лиги подряд

Sportbox.RU05:36

Адурис повторил достижение Месси и Рамоса, забив в 14-м сезоне Ла Лиги подряд

Матч ТВ05:36

Форвард «Атлетика» Адурис повторил достижение Месси и Рамоса

Чемпионат03:22

37-летний футболист повторил рекорд Месси

Газета.Ru03:05

Адурис повторил достижение Месси и Рамоса, забив в 14-м сезоне ла лиги подряд

Спорт-Экспресс03:05

Адурис забил в 14-м сезоне Ла Лиги подряд, повторив достижение Месси и Рамоса

Sport24.ru03:55

Адурис забил в 14-м сезоне Ла Лиги подряд. Он повторил достижение Месси и Рамоса

Sports.ru02:45
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Футбол

Сантьяго Солари: «„Реал“ стремится выиграть все турниры»

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари отметил, что у него нет предпочтений в том, какой турнир выигрывать в нынешнем сезоне.
Обновлено в 07:02
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«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.
Обновлено в 06:34
Футбол

Дзюба досрочно отправился в отпуск и не сыграет со «Славией»

Нападающий петербургского клуба «Зенит» получил разрешение на досрочный отпуск. Соответствующую информацию сообщил Sport24.
Обновлено в 06:58
Футбол

«Молодёжка» узнала соперников для отбора на Евро-2021

Молодёжная сборная России по футболу на отборочной стадии к чемпионату Европы в 2021 году сыграет с командами Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.
Обновлено в 06:47
Футбол

Семь игроков «Боруссии» пропустят матч с «Монако» в Лиге чемпионов

По информации AFP, семь игроком Боруссии пропустят выездной матч с Монако.
Обновлено в 06:24
Футбол

«Челси» запретил посещать матчи четырем фанатам, обвиненным в расизме

Обновлено в 06:45
Футбол

Ла лига продолжит отстаивать право проводить матчи в США

Испанская ла лига выступила с заявлением в связи с отказом "Барселоны" от проведения игры чемпионата Испании с "Жироной" в Майами.
Обновлено в 06:26
Футбол

Луис Адриано опроверг слухи о своём уходе из «Спартака»

Обновлено в 06:53
Футбол

Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» отложено до февраля

Лондонский «Тоттенхэм» до конца года на новый домашний стадион не переедет.
Обновлено в 06:56
Футбол

Кинтеро хочет вернуться в Европу, но не в «Порту»

Полузащитник "Ривер Плейт" Хуан Кинтеро в январе вернется в Европу, сообщает Marca со ссылкой на источник, близкий к колумбийцу.
Обновлено в 06:52
Футбол

Эден Азар: «Всегда любил „Реал“, еще до Зидана»

Вы знаете, я всегда любил «Реал», еще до Зидана.
Обновлено в 07:00
Футбол

«Енисей» на сборах запланировал восемь контрольных матчей

На сборах запланировано восемь контрольных матчей, информация о соперниках появится позднее.
Обновлено в 06:45
Футбол

«Бавария» планирует купить новых футболистов вместо Рибери и Роббена

По информации издания, «Бавария» хочет найти замену возрастным полузащитникам Франку Рибери и Арьену Роббену, а также Хамесу Родригесу, который должен вернуться в «Реал» после окончания срока аренды.
Обновлено в 03:58
Футбол

Ещенко и Назаров снялись в музыкальном фильме

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко снялся в музыкальном фильме «Верить и мечтать» вместе с актёром Дмитрием Назаровым.
Обновлено в 06:35
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Символическая сборная 17-го тура РПЛ. Сорокин, Фарфан, Жоаозиньо

В 17-м туре было забито несколько шикарных мячей, но боковые "ножницы" в исполнении Луценко снимают все вопросы о самом красивом из них.
Обновлено в 00:30
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Испанский футболист, играющий на позиции центрального защитника. Капитан футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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