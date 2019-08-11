Футбол
Ари выбыл на две недели из-за травмы и не сыграет с «Порту»ODDS.ru вчера в 03:15
Форвард южан Ари выбыл на две недели из-за травмы и не сыграет с «Порту». Бразилец сообщил об этом после матча пятого тура РПЛ с «Рубином», в котором «Краснодар» одолел соперника с минимальным счетом.
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Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Ари сообщил РИА Новости, что пропустит две недели из-за травмы и не поможет своей команде в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальским "Порту".РИА Новостивчера в 00:30
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Ари из-за травмы не сыграет с «Порту» в ЛЧ. Форвард «Краснодара» выбыл на 2 недели
Sport24.ruвчера в 01:35
Ари пропустит ответный матч «Краснодара» с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов
Советский спортвчера в 01:47
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