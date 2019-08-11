Футбол
Ари выбыл на две недели из-за травмы и не сыграет с «Порту»ODDS.ru 03:15
Форвард южан Ари выбыл на две недели из-за травмы и не сыграет с «Порту». Бразилец сообщил об этом после матча пятого тура РПЛ с «Рубином», в котором «Краснодар» одолел соперника с минимальным счетом.
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Ари пропустит ответный матч «Краснодара» с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов
Советский спорт01:47
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:34, Вашингтон
Религия
Путин и Медведев поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 03:41
Происшествия
«ОВД-инфо» обновило информацию о задержанных после митинга в Москве
В столице в субботу прошел согласованный митинг за честные выборы, который, по данным проекта «Белый счетчик», собрал более 50 000 человек.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Более 450 домов в Тулуне не подлежат восстановлению
Обновлено в 03:06
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
Двигавшийся по МКАД на автопилоте автомобиль Tesla полностью сгорел после столкновения с эвакуатором.
Обновлено в 03:53
Наука
Ученые рассказали, почему кошки едят траву
Наверное, каждый человек, у которого в доме живет кошка, замечал, что этот домашний питомец очень любит пожевать растения.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море
Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Неизвестные с оружием напали на офис фирмы в Москве и украли 7 млн рублей
Неизвестные в пятницу напали на офис одной из фирм в Москве, избили ее директора и похитили 7 млн рублей, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции.
Обновлено в 03:22
Религия
Мусульмане России празднуют Курбан-байрам
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Тепловой удар: Ил-76 получат новые противоракетные системы
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Эксперт назвал запретную для Зеленского тему разговора с Путиным
Политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным является запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:52
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Экономика
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
Обновлено в 03:35
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался митинг оппозиции
На проспекте Сахарова начался согласованный митинг оппозиции, посвященный задержаниям участников несанкционированной акции 27 июля в рамках уголовного дела о «массовых беспорядках».
Обновлено вчера в 07:39
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой: «Спокойно отношусь к тому, что моя девушка была на „ДОМе-2“»
Еще недавно добрая половина девчонок страны восхищалась сыном Наташи Королевой и Сергея Глушко, но теперь многим из них придется кусать локти, ведь сердце Архипа занято.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Бурятии машина столкнулась с поездом, погибли три человека
Водитель и два пассажира автомобиля погибли на переезде при столкновении с поездом в Бурятии, сообщается на сайте Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено в 03:52
Экономика
Китай объявил о скором запуске своей криптовалюты
Китай скоро выпустит криптовалюту О прогрессе в работе над цифровой валютой рассказал заместитель главы платежного подразделения в составе Народного банка Китая (НБК) Му Чанчунь.
Обновлено в 03:20
Культура
Пять лет назад умер оскароносный актер Робин Уильямс
Обновлено в 03:54
Гаджеты
Портативная колонка Sonos автоматически настраивает свой звук
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15