Футбол

Ари выбыл на две недели из-за травмы и не сыграет с «Порту»ODDS.ru 03:15

Порту — Краснодар
13 августа
в 15:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Драган»
Форвард южан Ари выбыл на две недели из-за травмы и не сыграет с «Порту». Бразилец сообщил об этом после матча пятого тура РПЛ с «Рубином», в котором «Краснодар» одолел соперника с минимальным счетом.
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