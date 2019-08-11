Футбол
Ари выбыл на 2 недели из-за травмы и пропустит матч с «Порту»Sports.ru 03:20
Реми Кабелла
|13′
Иван Игнатьев
|17′
Юнес Намли
|18′
|24′
Зураб Давиташвили
Юнес Намли
|45′+2′
|50′
Вячеслав Подберезкин
Никита Макаров
|66′
Филип Уремович
Иван Игнатьев
Маркус Берг
|67′
|76′
Хвича Кварацхелия
Роман Акбашев
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
|78′
Магомед Сулейманов
|80′
|83′
Евгений Башкиров
Евгений Марков
Реми Кабелла
Кристиан Рамирес
|89′
|90′+1′
Игорь Коновалов
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
89
Стоцкий
52
Вильена
77
Камболов
6
Рамирес
93
Сулейманов
33
Берг
21
Намли
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
80
Сорокин
69
Степанов
59
Макаров
10
Коновалов
20
Марков
77
Акбашев
8
Кьяртанссон
11
Давиташвили
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
Форвард «Краснодара» Ари рассказал, что не попал в заявку на матч РПЛ с «Рубином» (1:0) из-за повреждения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ари пропустит ответный матч «Краснодара» с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов
Советский спорт01:47
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:36, Вашингтон
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В стычках на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали более 60 человек
Свыше 60 человек пострадали в столкновениях представителей арабо-мусульманской общины с израильской полицией на иерусалимской Храмовой горе - религиозной святыне в историческом центре города, сообщили медики и правоохранительные органы.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Финансы
Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию
Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию Инвестиционные облигации, набравшие популярность среди частных инвесторов за два года, пополнились новой стратегией.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Умерла украинская балерина Светлана Исакова
Умерла ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Светлана Исакова.
Обновлено в 07:26
Политика
Зеленского призвали держать нейтралитет между Россией и США
Бывший депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, призвал украинского лидера Владимира Зеленского держать нейтралитет между Россией и США.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Религия
Мусульмане отмечают один из главных праздников – Курбан-Байрам
Мусульмане отмечают один из главных праздников - Курбан Байрам - день жертвоприношения.
Обновлено в 06:48
Политика
Уточнены название и принадлежность танкера, который обыскали в Херсоне
Специалисты портала Equasis уточнили название и владельца танкера, который украинские правоохранители обыскали в порту Херсона.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ
В Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что ополчение ДНР уничтожило ударный беспилотник ВСУ.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Под Ачинском потушили пожар на складе боеприпасов
Обновлено в 01:39
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие
Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ
Сирийская армия освободила от боевиков стратегически важный город аль-Хубайт, что позволит ей выйти к одному из крупнейших городов провинции Идлиб Хан-Шейхуну, сообщает проправительственная газета al-Watan.
Обновлено в 02:03
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Общество
Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек
Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.
Обновлено в 06:06
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Киевская пропагандистка Ницой рассказала, что «убьет» Украину
Украинская писательница-русофоб Лариса Ницой рассказала, что Украину «убьет» равнодушие ее граждан и пренебрежение историей и выдающимися личностями.
Обновлено в 07:13
Футбол
Малком попал мячом в арбитра Турбина. Его реакция бесценна
Нападающий "Зенита" Малком в матче 5-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:0) попал мячом по главному арбитру встречи Евгению Турбину.
Обновлено вчера в 17:25
Здоровье
Доктор Мясников по походке диагностирует болезни
Здоровый человек ходит ровно и быстро. Походка мелкими шагами говорит о проблемах в бедрах и коленях, или же о болезни Паркинсона.
Обновлено в 03:01
Общество
Росрыболовство вводит новые правила любительской рыбалки
Обновлено 09 августа в 14:32
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался митинг оппозиции
На проспекте Сахарова начался согласованный митинг оппозиции, посвященный задержаниям участников несанкционированной акции 27 июля в рамках уголовного дела о «массовых беспорядках».
Обновлено вчера в 07:39
Общество
СМИ раскрыли доходы популярных российских блогеров
Обновлено в 00:56
Происшествия
Telegram стер слитую базу данных участников протестных акций в Москве
Обновлено 09 августа в 18:23
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11