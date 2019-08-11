Футбол

Ари не поможет «Краснодару» в матче с «Порту» из-за травмыBookmaker-ratings.ru 01:35

Порту — Краснодар
13 августа
в 15:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Драган»
Игрок пропустит две недели из-за повреждения задней поверхности бедра. Таким образом, нападающий пропустит ответный матч 3-го квалификационного этапа Лиги чемпионов с португальским «Порту».
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Ари пропустит матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту»

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Ари пропустит ответный матч «Краснодара» с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов

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