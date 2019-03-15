Футбол
Ари получил травму в преддверии матча с «Локомотивом»Матч ТВ вчера в 15:14
|15′
Жоффри Кондогбиа
Маурисио Перейра
|30′
Ари
Дмитрий Стоцкий
|30′
|58′
Рубен Собрино
Родриго Морено
|70′
Санти Мина
Гонсалу Гедеш
|75′
Карлос Солер
Сергей Петров
Магомед Сулейманов
|75′
Юрий Газинский
|78′
Магомед Сулейманов
|85′
|88′
Карлос Солер
Кевин Гамейро
Маурисио Перейра
Иван Таранов
|90′+1′
|90′+3′
Гонсалу Гедеш
|90′+3′
Гонсалу Гедеш
|90′+4′
Кевин Гамейро
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
93
Сулейманов
5
Спайич
3
Фьоулюсон
6
Рамирес
14
Ольссон
8
Газинский
7
Вандерсон
22
Таранов
89
Стоцкий
16
Классон
13
Нето
18
Васс
5
Паулиста
12
Диакаби
14
Гайя
9
Гамейро
17
Коклен
6
Кондогбиа
11
Черышев
19
Родриго
7
Гедеш
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
Нападающий «Краснодара» Ари получил повреждение в ответном матче 1/8 финала ЛЕ против «Валенсии» Форвард получил травму в концовке первого тайма и покинул поле в сопровождении врачей.
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