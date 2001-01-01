Футбол
Ари ожидал более сложного матча с «Ростовом»Спорт-Экспресс 03:28
Многие думают, что этот матч - просто тренировка, но выиграть у "Ростова" всегда непросто. Я думаю, что сыграли сегодня хорошо и, слава богу, смогли достичь победы в этом матче.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
Политика
«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку
Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова – Сергей Меликов и Сергей Милейко – подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:37
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Футбол
Сулейманов оценил уровень игры Намли
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов высказался об уровне новичка клуба, полузащитника Юнеса Намли.
Обновлено в 05:17
Авто
В России массово отзывают Porsche Panamera
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
На Кипре назвали российской ракетой упавший с неба неопознанный объект
Обновлено в 07:16
Политика
Опрос показал лидерство партии «Слуга народа» в парламентском рейтинге
Если бы парламентские выборы на Украине проходили в ближайшее воскресенье, то в Раду прошли бы пять партий, в том числе занявшая первое место в рейтинге партия «Слуга народа».
Обновлено в 06:51
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Спорт
Сборная России вернулась в Москву после Европейских игр
Обновлено в 06:42
Политика
Медведев отметил дефицит доверия к «Единой России»
Премьер-министр заявил, что партия ощущает серьезный дефицит доверия электората, так как людям часто кажется, что к их мнению никто не прислушивается, а тех реальных перемен, которые происходят в стране, недостаточно.
Обновлено вчера в 23:53
Культура
В Казани скончался известный драматург Амир Камалиев
Ранее сообщалось, что известный советский актер и режиссер Валерий Харченко скончался на 82 году жизни.
Обновлено в 04:13
Наука
Открыт солнечный завод по производству синтетического топлива
Обновлено в 06:00
Общество
Пресс-секретаря Ural Music Night уволили
Обновлено в 05:26
Политика
Иран сообщил об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Исламская республика не будет противодействовать продлению договорённостей о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, однако он констатировал приближающуюся гибель альянса из-за того, что мандатом решений в организации фактически обладает Россия и Саудовская Аравия.
Обновлено в 01:58
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Обновлено в 04:39
Общество
В Барселоне провели перепись крыс в канализации
Перепись крыс, ставшая первой в Испании и одной из первых в крупных городах Европы, проводилась в рамках проекта, который призван исследовать и оценивать риски для создания стратегии борьбы и контроля над популяцией этих грызунов.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Роковое столкновение: мужчина погиб в ДТП в Ростовской области
В ДТП погибли три человека, в том числе младенец.
Обновлено в 04:33
Музыка
«Первый канал» начал обновлять систему голосования в шоу «Голос»
«Первый канал» начал обновление системы голосования за участников шоу «Голос».
Обновлено в 06:27
Политика
Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа
Недавно основателя WikiLeaks перевели в больничное крыло тюрьмы Белмарш. Двадцать шестого июня Храфнссон навестил его там.
Обновлено в 04:59
Общество
Калужские семьи могут накопить на квартиру быстрее, чем год назад
Замыкает рейтинг Севастополь, где среднестатистической семье с одним ребёнком копить на квартиру придётся более 11 лет.
Обновлено в 07:15
Экономика
Сменился генеральный директор Leroy Merlin в России
С 1 июля гендиректором Leroy Merlin в России вместо Венсана Жанти назначен Лоран Дефассье, сообщил ритейлер.
Обновлено в 06:49
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Дело об экстрадиции экс-главы компании-владельца «Зимней вишни» передано в суд в Польше
Окружная прокуратура Польши передала в суд дело бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского, обвиняемого в нарушениях, повлекших за собой пожар в ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 05:36
Авто
Трюкач сделал неудачное сальто через разогнавшийся Lamborghini
На очередном выложенном в YouTube ролике можно увидеть, как один из доморощенных каскадёров захотел перепрыгнуть через спорткар Lamborghini, который мчался на него с большой скоростью.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
В США предрекли России проблемы с призывниками
Американский исследовательский центр RAND опубликовал прогноз, в котором указано, что армия России ближе к 2024 году из-за демографических проблем столкнется с трудностями при наборе призывников.
Обновлено в 05:31
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тёплая погода
Заместитель главы Гидрометцентра России Надежда Точёнова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на этой неделе.
Обновлено в 07:02
Политика
Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
Обновлено в 04:17
Футбол
Фанаты «Локомотива» обратились с открытым письмом к Мещерякову
Болельщики московского футбольного клуба «Локомотив» выступили с открытым письмом к председателю совета директоров клуба — Анатолию Мещерякову.
Обновлено в 05:48
Политика
Глава СНБО Украины не видит смысла в визовом режиме с Россией
Украине нет необходимости вводить визовый режим с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк 1 июня в интервью изданию «Левый берег».
Обновлено в 06:59