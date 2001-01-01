Ари ожидал более сложного матча с «Ростовом»Спорт-Экспресс 03:28

Многие думают, что этот матч - просто тренировка, но выиграть у "Ростова" всегда непросто. Я думаю, что сыграли сегодня хорошо и, слава богу, смогли достичь победы в этом матче.

Ари ожидал более сложного матча с «Ростовом»

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