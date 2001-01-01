Ари ожидал более сложного матча с «Ростовом»Спорт-Экспресс 03:28

Многие думают, что этот матч - просто тренировка, но выиграть у "Ростова" всегда непросто. Я думаю, что сыграли сегодня хорошо и, слава богу, смогли достичь победы в этом матче.

Ари ожидал более сложного матча с «Ростовом»

Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.

Хоккей «Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».

Происшествия Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге Участники акции протеста в Гонконге пытаются штурмовать здание законодательного совета, пишет The Guardian.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области растет В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.

Экономика Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.

Авто В России отзывают 2 тыс. Porsche Panamera: машины могут загореться В России отзывают 2055 машин Porsche Panamera из-за вероятности коротких замыканий. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Общество Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольера панд Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольеров больших панд, недавно поселившихся в павильоне «Фауна Китая».

Политика Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.

Происшествия На Урале женщина пыталась сжечь сотовую вышку из страха заболеть раком В Североуральске местная 53-летняя жительница пыталась сжечь вышку сотовой связи из-за страха получить вред здоровью, сообщили в пресс-службе свердловского главка.

Футбол «Реал» предлагает «Ливерпулю» Асенсио в обмен на Мане Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заинтересован в переходе Асенсио и готов расстаться с Мане.

Общество В России появятся биометрические банкоматы Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.

Политика Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.

Политика Генпрокуратура признала фонд Free Russia угрозой для России Американский негосударственный фонд Free Russia Foundation («Свободная Россия») признан нежелательной организацией на территории России, потому что он представляет угрозу для конституционного строя страны и ее безопасности.

Здоровье Ночная потливость может сигнализировать об онкологии Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».

Шоу-бизнес Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".

Политика Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован.

Армия и оружие Упавшую на Кипре ракету посчитали российской Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Общество Более половины россиян не ходят в музеи и театры, показал опрос Более половины россиян (55%) не проводят свой досуг в музеях, театрах или консерваториях, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Общество В Барселоне провели первую «перепись» крыс Как отмечает газета Vanguardia, "перепись" крыс, ставшая первой в Испании и одной из первых в крупных городах Европы, проводилась в рамках проекта BCNRats, призванного исследовать и оценить соответствующие риски для создания стратегии борьбы и контроля над популяцией этих животных.

Политика СБУ раскрыла серию крупных хищений на предприятии «Антонов» Полковник военного представительства Минобороны Украины создал схему присвоения средств государственного предприятия «Антонов», которое потеряло сумму равную 190 тысячам долларов, сообщает пресс-служба СБУ.

Экономика Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.

Авто В России запретили праворульные автомобили В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.