Футбол
Ари ожидал более сложного матча с «Ростовом»Спорт-Экспресс 03:28
Многие думают, что этот матч - просто тренировка, но выиграть у "Ростова" всегда непросто. Я думаю, что сыграли сегодня хорошо и, слава богу, смогли достичь победы в этом матче.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Общество
Жителей Земли ждет полное солнечное затмение
Обновлено в 01:37
Происшествия
Сходка воров в законе на курорте закончилась дракой
На криминальной сходке в курортном городе Гудауте в Абхазии был избит 46-летний бывший вор в законе Темур Ахуба, известный как Динрид.
Обновлено в 04:24
Политика
Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в РФ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено в 01:02
Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Транспорт
Макаровский мост в Екатеринбурге откроют после обеда
Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, движение планируется запустить после обеда – утром состоится приемка моста у подрядчика и приемка Госавтоинспекции.
Обновлено в 00:04
Баскетбол
Баскетболистки сборной России вышли в плей-офф чемпионата Европы
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Четырехлетний ребенок выпал из окна 8-го этажа в Сестрорецке
По версии следствия, мальчик 2014 года рождения остался без присмотра матери и выпал из окна восьмого этажа.
Обновлено в 03:50
Космос
Добровольский, Волков, Пацаев. 48 лет назад погиб экипаж «Союза-11»
30 июня 1971 года из-за разгерметизации спускаемого аппарата космического корабля «Союз-11» погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта
Военные Южной Кореи зафиксировали на экранах радаров в понедельник шлейф неустановленного летающего объекта в закрытой зоне около военно-демаркационной линии, отделяющей страну от КНДР, сообщило информационное агентство Ренхап.
Обновлено в 03:51
Экономика
Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%
Занятость кресел повысилась на 0,7 процентного пункта, до 80,3%. С начала года пассажиропоток авиакомпаний составил 44,9 млн человек (+12,3%), пассажирооборот - 114,4 млрд пассажиро-километров (+14,1%).
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено вчера в 16:00
ЖКХ
С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на все основные коммунальные услуги. Киловатт электроэнергии теперь стоит 2 рубля 68 копеек.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Генпрокуратура признала нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
В конце июня Министерство юстиции России объявило, что этот фонд включён в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП на трассе М4 «Дон»
Один человек погиб и пять пострадали после ДТП с пассажирской и грузовой "Газелями" на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области.
Обновлено в 03:59
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области
Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:08
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
10 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, который предполагает перенос запуска новых процедур рынка электроэнергии в стране до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 02:30
Путешествия
Самый дорогой и самый дешевый туры из Казани куплены в одну страну
На пансионаты и санатории приходится 3% бронирований, на отели с двумя звездами и виллы с апартаментами — 1%. Помимо Казани, аналитики назвали самые дорогие и дешевые туры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара.
Обновлено в 03:35
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Технологии
Чиновникам предложили подарить смартфоны на 23 миллиарда рублей
Журналисты подсчитали, что обеспечение чиновников смартфонами на «Авроре» обойдется в 23,2 миллиарда рублей.
Обновлено в 03:45
Политика
Иран предупреждает об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии
На саммите "Двадцатки" в Осаке президент Путин заявил, что Россия и Саудовская Аравия поддерживают продление сделки по сокращению нефтедобычи на срок от 6 до 9 месяцев.
Обновлено в 03:00
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
Обновлено вчера в 19:42
Политика
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Украинские боевики лишили электроснабжения 15 сел ДНР
Обновлено в 03:12
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30