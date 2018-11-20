Уверен, что мы можем сыграть лучше.

Ари: «Уверен, мы можем лучше сыграть со шведами, чем с Германией»

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Футбол Футбол Гризманн: лучшим тренером для сборной Франции мог бы стать Зидан Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан мог бы стать отличным тренером для национальной команды.

Футбол Футбол Гризманн сыграет против Уругвая в особенных бутсах Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн сыграет против Уругвая в особенных бутсах, фотографию которых он опубликовал в Twitter.