Футбол

Ари: «У меня есть большое желание продолжать играть за Россию»
Спорт-Экспресс
12:22

Нападающий "Краснодара" Ари после победы над "Арсеналом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России рассказал о своих впечатлениях от дебюта в сборной России, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Спорт-Экспресс12:22

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Ари: «Забивать – классно, но три очка важнее»

Матч ТВ12:40

Ари: «Забивать – классно, но три очка важнее»

Sportbox.RU12:40

Ари: «Буду работать, чтобы снова попасть в сборную России»

Спорт-Экспресс12:43
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Футбол

Кононов: «Спартак» обыграл «Крылья Советов» благодаря командному духу

Обновлено в 11:54
Футбол

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» обыграли тульский «Арсенал» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:49
Футбол

Матч между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» снова перенесен

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесен, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:52
Футбол

«Севилья» одержала минимальную победу над «Вальядолидом»

Обновлено в 12:45
Футбол

Обамеянг принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом» в матче АПЛ

25 ноября между коллективами «Борнмут» и «Арсенал» на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19.
Обновлено в 12:54
Футбол

«Наполи» не смог обыграть «Кьево»

Ювентус возглавляет таблицу серии А, у подопечных Массимилиано Аллегри 37 очков, далее идут Наполи (29) и Интер (28).
Обновлено в 11:12
Футбол

«Вердер» сыграл вничью с «Фрайбургом», прервав серию из трёх поражений

В матче 12-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» принимал «Вердер».
Обновлено в 12:23
Футбол

Зенит — Ростов 2:0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что победа в матче Кубка России с «Зенитом» не имеет никакого значения в сегодняшней игре с клубом из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:09
Футбол

«Витесс» Леонида Слуцкого обыграл в гостях «Виллем II»

В 13-м туре чемпионата Нидерландов «Витесс» в небольшом городке Тилбурге встречался с местным клубом «Виллем II».
Обновлено в 11:25
Футбол

Рыболовлев вернулся из России в Монако

Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, которого в Монако подозревают в коррупции, после встреч и празднования своего дня рождения покинул Россию и сейчас вновь находится в Монако, сообщил его представитель Дмитрий Чечкин.
Обновлено в 12:46
Футбол

Серхи Роберто пропустит из-за травмы 3-4 недели

Как информирует официальный сайт "сине-гранатовых", из-за травмы подколенного сухожилия 26-летний хавбек пропустит 3-4 недели.
Обновлено в 11:56
Футбол

Комличенко оформил хет-трик в матче чемпионата Чехии

В матче 16-го тура чемпионата Чехии клуб «Сигма Оломоуц» принимал «Младу Болеслав».
Обновлено в 12:37
Футбол

Маккели назначен арбитром на футбольный матч между ЦСКА и «Викторией»

Бригада арбитров из Голландии во главе с Данни Маккели назначена на футбольный матч между российским ЦСКА и чешской «Викторией» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает UEFA.
Обновлено в 11:50
Футбол

Мик Маккарти назначен главным тренером сборной Ирландии во второй раз

На официальном сайте Футбольной ассоциации Ирландии появилась новость о том, что Мик Маккарти назначен главным тренером сборной.
Обновлено в 11:59
Футбол

Щенников назвал лучших игроков в современной истории ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников рассказал о кумире детства среди футболистов, а также назвал двух лучших игроков в современной истории красно-синих.
Обновлено в 09:52
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1886 году. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий 59 867 зрителей.
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Город на юге России, расположенный на правом берегу реки Кубани, на расстоянии 120 км от Чёрного моря, 140 километров от Азовского моря и 1300 км к югу от Москвы. Административный центр Краснодарского края. Образует городской округ муниципальное образование город Краснодар.
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