Футбол

Ари: Погребняк после своих высказываний не заслуживает вниманияНева Спорт 06:46

Футболист «Краснодара» и сборной России Ари отреагировал на высказывания Павла Погребняка о темнокожих игроках в национальной команде. Слова нападающего приводит ESPN. Ари отказался как-либо комментировать слова Погребняка, заявив, что такой человек, как он, не заслуживает внимания.
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Темнокожего футболиста сборной России расстроили слова Погребняка

Газета.Ru09:28

«Он не заслуживает внимания». Ари ответил Погребняку

Комсомольская правда06:05

«Очень грустно, что такие люди еще есть». Ари ответил Погребняку

Спорт-Экспресс03:28

Ари: Погребняк не заслуживает внимания. Грустно думать, что такие люди ещё есть

Чемпионат03:26

«Он не заслуживает внимания». Ари ответил на слова Погребняка о натурализации

Матч ТВ03:00

Ари о высказываниях Погребняка: он не заслуживает внимания

РИА Новости02:59

«Он не заслуживает внимания». Ари ответил на расистские слова Погребняка

Sport24.ru02:28
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Обновлено в 08:49
Происшествия

В Челябинске машина выехала на тротуар и сбила коляску с ребенком

На видеозаписи с места происшествия, опубликованным местным СМИ, видно, что коляска оказывается под машиной, через мгновение к автомобилю подбегают прохожие и начинают двигать легковушку, чтобы достать малыша.
Обновлено в 09:25
Общество

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Обновлено в 05:24
Политика

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Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
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Армия и оружие

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Обновлено в 05:30
Общество

Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, которым предписал федеральным госорганам и госучреждениям принять меры по увеличению на 4,3% с 1 октября 2019 года оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.
Обновлено в 08:21
Политика

Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях

Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.
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Брэд Питт и Анджелина Джоли нашли способ ускорить развод

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Обновлено в 09:05
Здоровье

В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит лекарств от аритмии

Ранее в издании РБК сообщали, что в аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» и «Кордарон» в таблетках, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Обновлено в 08:48
Спорт

Объявлен состав сборной России на финальный этап КМ по биатлону

Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.
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Обновлено в 09:02
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РЛС «Дарьял» прикроет небо от гиперзвуковых целей

Напомним, системы ПВО С-500, которые будут приняты на вооружение в ближайшем будущем, способны уничтожать гиперзвуковые цели, летящие на скоростях до 7 км/с.
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Пассажирка автобуса в Латвии напала на водителя из-за русского языка

В Даугавпилсском автобусном парке заявили, что конфликт произошел не из-за языка Жительница Латвии напала на русскоговорящего водителя автобуса из-за того, что она проехала нужную остановку, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Кино

ТАСС: Хуциева похоронят на Новодевичьем кладбище

Церемония прощания пройдет 21 марта Церемония прощания с режиссером Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Доме кино, сообщает Союз кинематографистов России.
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Политика

Жириновский признался, что считает свою фамилию «дурацкой»

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что свою фамилию считает «дурацкой».
Обновлено в 07:31
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Путин призвал власти вести с гражданами честный диалог

Путин считает, что именно к такому открытому и честному поведению, к такому стилю работы и нужно побуждать все уровни власти, в том числе и региональные.
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"Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел, был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость", — подчеркнул Песков.
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В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы

В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.
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