Футбол
Ари: Погребняк после своих высказываний не заслуживает вниманияНева Спорт 06:46
Футболист «Краснодара» и сборной России Ари отреагировал на высказывания Павла Погребняка о темнокожих игроках в национальной команде. Слова нападающего приводит ESPN. Ари отказался как-либо комментировать слова Погребняка, заявив, что такой человек, как он, не заслуживает внимания.
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Политика
Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник о сложении полномочий главы государства.
Обновлено в 09:23
Энергетика
Цена палладия впервые в истории преодолела отметку в $1600 за унцию
Стоимость палладия в ходе торгов во вторник впервые в истории превысила $1600 за тройскую унцию на фоне продолжающегося сокращения поставок этого металла.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Студент Бауманки покончил с собой в центре Москвы
Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров подтвердил факт самоубийства студента вуза во дворе дома в центре Москвы.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Бывшие военные САА получают социальную помощь от властей республики
Все запросы связаны с планом поддержки, утвержденным властями в отношении тех, кто провел в армии более пяти лет, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).
Обновлено в 07:00
Культура
Росгвардия поможет в охране Третьяковки
Во время показа работ русского живописца Ильи Репина перед зданием Новой Третьяковки организуют мобильный пост Росгвардии, а вход и выход будут охранять вооруженные представители ведомства.
Обновлено в 06:22
Общество
В Магнитогорске матери-инвалиду не отдают ребенка из роддома
В Магнитогорске 20-летней матери, инвалиду второй группы органы опеки отказали в выдаче ребенка из роддома.
Обновлено в 05:26
Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Спорт
Иржи Гамза: «Двери в сборную для Коукаловой не закрыты»
Габриэла знает номер моего телефона. Я не считаю ее возвращение чем-то невозможным. Двери в сборную для нее не закрыты.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Челябинске машина выехала на тротуар и сбила коляску с ребенком
На видеозаписи с места происшествия, опубликованным местным СМИ, видно, что коляска оказывается под машиной, через мгновение к автомобилю подбегают прохожие и начинают двигать легковушку, чтобы достать малыша.
Обновлено в 09:25
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам
Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Армия и оружие
Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:30
Общество
Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, которым предписал федеральным госорганам и госучреждениям принять меры по увеличению на 4,3% с 1 октября 2019 года оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.
Обновлено в 08:21
Политика
Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях
Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли нашли способ ускорить развод
София Гарбовская, редактор ленты новостей В декабре Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец подписали соглашение об опеке над шестью детьми и, казалось бы, после двух лет судебных тяжб смогли наконец вздохнуть спокойно.
Обновлено в 09:05
Здоровье
В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит лекарств от аритмии
Ранее в издании РБК сообщали, что в аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» и «Кордарон» в таблетках, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Обновлено в 08:48
Спорт
Объявлен состав сборной России на финальный этап КМ по биатлону
Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Отец Началовой уточнил причину ее смерти
Обновлено в 09:02
Космос
РЛС «Дарьял» прикроет небо от гиперзвуковых целей
Напомним, системы ПВО С-500, которые будут приняты на вооружение в ближайшем будущем, способны уничтожать гиперзвуковые цели, летящие на скоростях до 7 км/с.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
Пассажирка автобуса в Латвии напала на водителя из-за русского языка
В Даугавпилсском автобусном парке заявили, что конфликт произошел не из-за языка Жительница Латвии напала на русскоговорящего водителя автобуса из-за того, что она проехала нужную остановку, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Кино
ТАСС: Хуциева похоронят на Новодевичьем кладбище
Церемония прощания пройдет 21 марта Церемония прощания с режиссером Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Доме кино, сообщает Союз кинематографистов России.
Обновлено в 06:02
Политика
Жириновский признался, что считает свою фамилию «дурацкой»
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что свою фамилию считает «дурацкой».
Обновлено в 07:31
Политика
Путин призвал власти вести с гражданами честный диалог
Путин считает, что именно к такому открытому и честному поведению, к такому стилю работы и нужно побуждать все уровни власти, в том числе и региональные.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Беременная Джессика Симпсон опубликовала фотографию в бикини
Несколько часов назад звезда поделилась с подписчиками новым снимком, на котором позирует в одном купальнике.С тех пор, как в прошлом году Джессика Симпсон сообщила поклонникам, что ждёт ребёнка от супруга Эрика Джонсона, она исправно публикует фотографии в Instagram-аккаунте и рассказывает о том, как протекает беременность.
Обновлено в 07:03
Политика
Лавров ответил на слова Волкера о выгоде России от расширения НАТО
Ранее Волкер заявил, что Москва получает выгоду от членства Латвии, Эстонии и Литвы в НАТО, поскольку в этих странах-соседях России якобы наблюдается процветание экономического развития и царит мир.
Обновлено в 07:13
Политика
Кремль ждет, что к власти на Украине придет «президент мира»
"Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел, был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость", — подчеркнул Песков.
Обновлено в 05:45
Наука
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.
Обновлено в 04:15
Кино
Пиратскую копию фильма «Завод» удалили со 129 сайтов
Более сотни сайтов в сети интернете очистили от нелицензионной копии российского фильма «Завод» режиссёра Юрия Быкова, который вышел в российский прокат в феврале 2019 года.
Обновлено в 08:18