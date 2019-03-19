Футбол
Ари: Погребняк после своих высказываний не заслуживает вниманияНева Спорт 06:46
Футболист «Краснодара» и сборной России Ари отреагировал на высказывания Павла Погребняка о темнокожих игроках в национальной команде. Слова нападающего приводит ESPN. Ари отказался как-либо комментировать слова Погребняка, заявив, что такой человек, как он, не заслуживает внимания.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
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Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
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Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии
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Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Экономика
ФАС прекратила дело против «Р-Фарм» и Минздрава
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело о сговоре фармацевтической компании "Р-Фарм" и Минздрава РФ при закупках лекарственных препаратов.
Обновлено в 11:20
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что в этом году у него, возможно, последний шанс обойти россиянина Александра Большунова по итогам общего зачета Кубка мира.
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Компания NVIDIA представила GauGAN — программу, которая умеет превращать наброски в фотореалистичные изображения.
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Санчес: «Я бы хотел помочь добыть трофей для МЮ»
Ранее ходило множество слухов, что форвард может покинуть команду. Я хочу и дальше проявлять свою любовь к футболу.
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Путин вспомнил, с чего начинал свою карьеру
Президент России Владимир Путин рассказал, какую должность занимал в начале карьеры.
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О выгоде России от расширения НАТО, рассказал Волкер
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия якобы получит выгоду от расширения НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
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Instagram запустил функцию для покупок в приложении
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Более 1,3 тыс. выходцев из Дагестана воюют на стороне боевиков в Сирии
Начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов сообщил, что на стороне боевиков в Сирии воюют более 1,3 тыс. выходцев из республики.
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