Футбол

Ари: «Погребняк не заслуживает внимания, его слова меня не задевают»Евро-футбол.ру 03:28

Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари отреагировал на слова форварда "Урала" Павла Погребняка о натурализации футболистов.
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«Он не заслуживает внимания». Ари ответил Погребняку

Комсомольская правда06:05

«Очень грустно, что такие люди еще есть». Ари ответил Погребняку

Спорт-Экспресс03:28

«Он не заслуживает внимания». Ари ответил на слова Погребняка о натурализации

Матч ТВ03:00

Ари: Погребняк не заслуживает внимания. Грустно думать, что такие люди ещё есть

Чемпионат03:26

Ари о высказываниях Погребняка: он не заслуживает внимания

РИА Новости02:59

«Он не заслуживает внимания». Ари ответил на расистские слова Погребняка

Sport24.ru02:28

Ари ответил Погребняку: «Обидно, что такие слова говорит футболист, поигравший в разных странах»

Sports.ru03:45
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Армия и оружие

Япония намерена увеличить дальность своих ракет

Обновлено в 02:58
Общество

Суд признал законной блокировку на YouTube клипа «Иуда» рэпера Хаски

Обновлено в 05:01
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Транспорт

В РЖД пообещали добавить в новые плацкартные вагоны крючки и полки

Обновлено в 06:40
Происшествия

Футболист на автомобиле въехал в толпу фанатов клуба-соперника

Происшествие произошло в апреле прошлого года после матча двух команд, в которой "Маргэм" потерпел чувствительное поражение со счетом 0:5. Шутки фанатов "Корнелли" настолько разозлили 35-летнего Тэйлора, что он сел за руль своего автомобиля и въехал в толпу подростков-болельщиков.
Обновлено в 07:05
Кино

Умер кинорежиссёр Марлен Хуциев

Обновлено в 01:46
Происшествия

Власти Якутии намерены усилить борьбу с незаконной миграцией

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что правительство региона усилит борьбу с нелегальной миграцией. Об этом он сообщил в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Мужчина покончил с собой на скамейке в центре Москвы

Обновлено в 05:39
Кино

HBO разыграет шесть железных тронов из сериала «Игра престолов»

Телеканал HBO заявил о квесте "За трон", в котором фанаты смогут получить шесть железных тронов из сериала "Игра престолов".
Обновлено в 06:31
Политика

Кремль ждет, что к власти на Украине придет «президент мира»

"Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел, был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость", — подчеркнул Песков.
Обновлено в 05:45
Гаджеты

Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение

Компания NVIDIA представила GauGAN — программу, которая умеет превращать наброски в фотореалистичные изображения.
Обновлено в 06:56
Политика

Путин запустил две электростанции в Крыму

Президент России Владимир Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической тепловых электростанций (ТЭС) в Крыму на полную мощность, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:19
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок

Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Общество

Чайка призвал держать «жесткой хваткой» недобросовестных застройщиков

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка призвал держать "жесткой хваткой" до выдачи ключей от квартир нерадивых чиновников и недобросовестных предпринимателей в ситуациях с обманутыми дольщиками.
Обновлено в 07:05
Политика

Строители соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции завершили работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

Курды захватили лагерь боевиков ИГ в Сирии и взяли в плен 157 человек

Обновлено в 06:18
Политика

Лавров отреагировал на назначение Гуайдо посла в США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что послов в Венесуэле имеет право назначать только правительство действующего президента страны Николаса Мадуро, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:57
Общество

В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонных переводов времени

Депутат Госдумы Андрей Барышев (фракция "Единая Россия", избран от Челябинской области) в понедельник внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонные переводы времени на один час в марте и в октябре.
Обновлено в 04:45
Футбол

Денис Черышев: «Хочу, чтобы моя бабушка пришла на матч сборной России в Нижнем Новгороде»

Игрок испанского "Вильярреала" и сборной России Денис Черышев заявил, что будет рад возможности сыграть на стадионе родного Нижнего Новгорода.
Обновлено в 05:55
Общество

Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетников

Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников будут повышены с 1 октября на 4,3 процента.
Обновлено в 07:58
Транспорт

«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений

Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Омске потушили пожар на заводе

Ранее сообщалось, что на заводе в Омске произошёл пожар, в результате чего обрушилась кровля здания.
Обновлено в 06:57
Спорт

Загитова последней покажет короткую программу на ЧМ

Российская фигуристка Алина Загитова выступит в короткой программе на чемпионате мира в Японии под последним номером, сообщается в протоколе на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 05:15
Здоровье

Власти Новгородской области опровергли забастовку медиков

Правительство Новгородской области опровергло сообщение о забастовке медицинских работников, о которой сообщил профсоюз «Альянс врачей», передает РИА «Новости».
Обновлено в 04:48
Экономика

Росстат зафиксировал рывок промышленного производства

Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономики

Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Футбол

Роналду открыл в Мадриде центр по пересадке волос

Обновлено в 07:52
Общество

Семью затравленной за письмо Путину девочки заподозрили в афере

Обновлено в 05:49
Происшествия

Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Футбол

«Ротор» оскорбил «Химки» в программке к матчу ФНЛ

"Ротор" решил подшутить над "Химками" перед очным матчем в ФНЛ и сделал это очень остро.
Обновлено в 07:46
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российский футболист, нападающий клуба «Урал». Заслуженный мастер спорта России.
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