Ари: «Погребняк не заслуживает внимания, его слова меня не задевают»Евро-футбол.ру 03:28

Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари отреагировал на слова форварда "Урала" Павла Погребняка о натурализации футболистов.

Ари: «Погребняк не заслуживает внимания, его слова меня не задевают»

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Происшествия Власти Якутии намерены усилить борьбу с незаконной миграцией Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что правительство региона усилит борьбу с нелегальной миграцией. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

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