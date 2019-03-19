Футбол
Ари: «Погребняк не заслуживает внимания, его слова меня не задевают»Евро-футбол.ру 03:28
Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари отреагировал на слова форварда "Урала" Павла Погребняка о натурализации футболистов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Армия и оружие
Япония намерена увеличить дальность своих ракет
Обновлено в 02:58
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Футболист на автомобиле въехал в толпу фанатов клуба-соперника
Происшествие произошло в апреле прошлого года после матча двух команд, в которой "Маргэм" потерпел чувствительное поражение со счетом 0:5. Шутки фанатов "Корнелли" настолько разозлили 35-летнего Тэйлора, что он сел за руль своего автомобиля и въехал в толпу подростков-болельщиков.
Обновлено в 07:05
Кино
Умер кинорежиссёр Марлен Хуциев
Обновлено в 01:46
Происшествия
Власти Якутии намерены усилить борьбу с незаконной миграцией
Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что правительство региона усилит борьбу с нелегальной миграцией. Об этом он сообщил в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Мужчина покончил с собой на скамейке в центре Москвы
Обновлено в 05:39
Кино
HBO разыграет шесть железных тронов из сериала «Игра престолов»
Телеканал HBO заявил о квесте "За трон", в котором фанаты смогут получить шесть железных тронов из сериала "Игра престолов".
Обновлено в 06:31
Политика
Кремль ждет, что к власти на Украине придет «президент мира»
"Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел, был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость", — подчеркнул Песков.
Обновлено в 05:45
Гаджеты
Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение
Компания NVIDIA представила GauGAN — программу, которая умеет превращать наброски в фотореалистичные изображения.
Обновлено в 06:56
Политика
Путин запустил две электростанции в Крыму
Президент России Владимир Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической тепловых электростанций (ТЭС) в Крыму на полную мощность, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:19
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Общество
Чайка призвал держать «жесткой хваткой» недобросовестных застройщиков
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка призвал держать "жесткой хваткой" до выдачи ключей от квартир нерадивых чиновников и недобросовестных предпринимателей в ситуациях с обманутыми дольщиками.
Обновлено в 07:05
Политика
Строители соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции завершили работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Курды захватили лагерь боевиков ИГ в Сирии и взяли в плен 157 человек
Обновлено в 06:18
Политика
Лавров отреагировал на назначение Гуайдо посла в США
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что послов в Венесуэле имеет право назначать только правительство действующего президента страны Николаса Мадуро, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:57
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонных переводов времени
Депутат Госдумы Андрей Барышев (фракция "Единая Россия", избран от Челябинской области) в понедельник внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонные переводы времени на один час в марте и в октябре.
Обновлено в 04:45
Футбол
Денис Черышев: «Хочу, чтобы моя бабушка пришла на матч сборной России в Нижнем Новгороде»
Игрок испанского "Вильярреала" и сборной России Денис Черышев заявил, что будет рад возможности сыграть на стадионе родного Нижнего Новгорода.
Обновлено в 05:55
Общество
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетников
Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников будут повышены с 1 октября на 4,3 процента.
Обновлено в 07:58
Транспорт
«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений
Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Омске потушили пожар на заводе
Ранее сообщалось, что на заводе в Омске произошёл пожар, в результате чего обрушилась кровля здания.
Обновлено в 06:57
Спорт
Загитова последней покажет короткую программу на ЧМ
Российская фигуристка Алина Загитова выступит в короткой программе на чемпионате мира в Японии под последним номером, сообщается в протоколе на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 05:15
Здоровье
Власти Новгородской области опровергли забастовку медиков
Правительство Новгородской области опровергло сообщение о забастовке медицинских работников, о которой сообщил профсоюз «Альянс врачей», передает РИА «Новости».
Обновлено в 04:48
Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Футбол
Роналду открыл в Мадриде центр по пересадке волос
Обновлено в 07:52
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Футбол
«Ротор» оскорбил «Химки» в программке к матчу ФНЛ
"Ротор" решил подшутить над "Химками" перед очным матчем в ФНЛ и сделал это очень остро.
Обновлено в 07:46