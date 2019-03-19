Ари: «Погребняк не заслуживает внимания, его слова меня не задевают»Евро-футбол.ру 03:28

Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари отреагировал на слова форварда "Урала" Павла Погребняка о натурализации футболистов.

Ари: «Погребняк не заслуживает внимания, его слова меня не задевают»

Политика В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России Санкции, введенные Европейским союзом против России из-за Крыма, должны быть срочно отменены.

Политика Трамп не исключил вторжения США в Венесуэлу вместе с Бразилией На вопрос, рассматривается ли вариант совместного вторжения в Венесуэлу Бразилии и США, американский президент ответил, что это еще обсуждается, но не исключил такой вариант.

Армия и оружие Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.

Авто Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901» Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал новинку компании — премиальный тягач «КАМАЗ-54901».

Экономика Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.

Транспорт РЖД запустили первый поезд с обновленным плацкартом Модернизированный плацкарт отправился из Ростова-на-Дону в Москву РЖД отправили поезд с первым обновленным плацкартным вагоном из Ростова-на-Дону в Москву.

Экономика Росстат зафиксировал рывок промышленного производства Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.

Шоу-бизнес Симоньян и Кеосаян ждут ребенка Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила резкое снижение своей активности в "политических социальных сетях".

Политика Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию.

Футбол РФС рассчитывает на выход юношеской сборной России на ЧЕ-2019 Российский футбольный союз (РФС) рассчитывает, что сборная России по футболу сумеет квалифицироваться на чемпионат Европы для игроков до 19 лет, сообщил на пресс-конференции технический директор РФС Андрей Лексаков.

Авто Водители России получат 27 тыс рублей за установку ГБО Автовладельцы смогут получить до 27 тыс рублей при переводе на ГБО легковой машины и 147 тыс на грузовик.

Политика МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.

Шоу-бизнес Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.

Политика Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.

Интернет Instagram начал тестировать функцию онлайн-покупок Зарегистрированные в Instagram из других стран пользователи по-прежнему могут оплатить выбранный товар на сайте бренда.

Общество Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.

Гаджеты Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.

Происшествия Один человек погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области Два человека пострадали и один погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области, все они являются сотрудниками ООО "Маловишерское ДЭП".

Экономика Банк России назвал самые теневые сектора экономики Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.

Политика Путин встретится с прокурорами и победителями конкурса «Лидеры России» Во вторник президент России Владимир Путин оценит работу органов прокуратуры и пообщается с победителями конкурса "Лидеры России".

Шоу-бизнес Телеведущий Иващенко рассказал, что Началова опасалась за свою жизнь Коллега Юлии Началовой по проекту «Один в один» Егор Иващенко рассказал о плохих предчувствиях певицы, которыми она с ним поделилась.

Экономика Росстат изменил методику расчета доходов россиян Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.