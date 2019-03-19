Футбол
Ари: «Погребняк не заслуживает внимания, его слова меня не задевают»Евро-футбол.ру 03:28
Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари отреагировал на слова форварда "Урала" Павла Погребняка о натурализации футболистов.
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Космос
В НАСА зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Обновлено в 09:05
Политика
В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России
Санкции, введенные Европейским союзом против России из-за Крыма, должны быть срочно отменены.
Обновлено в 10:12
Политика
Трамп не исключил вторжения США в Венесуэлу вместе с Бразилией
На вопрос, рассматривается ли вариант совместного вторжения в Венесуэлу Бразилии и США, американский президент ответил, что это еще обсуждается, но не исключил такой вариант.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Авто
Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901»
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал новинку компании — премиальный тягач «КАМАЗ-54901».
Обновлено в 06:38
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Транспорт
РЖД запустили первый поезд с обновленным плацкартом
Модернизированный плацкарт отправился из Ростова-на-Дону в Москву РЖД отправили поезд с первым обновленным плацкартным вагоном из Ростова-на-Дону в Москву.
Обновлено вчера в 10:28
Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Шоу-бизнес
Симоньян и Кеосаян ждут ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила резкое снижение своей активности в "политических социальных сетях".
Обновлено в 11:17
Политика
Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина
Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию.
Обновлено в 13:12
Футбол
РФС рассчитывает на выход юношеской сборной России на ЧЕ-2019
Российский футбольный союз (РФС) рассчитывает, что сборная России по футболу сумеет квалифицироваться на чемпионат Европы для игроков до 19 лет, сообщил на пресс-конференции технический директор РФС Андрей Лексаков.
Обновлено в 13:31
Общество
По стенам «Беговой» вновь течет вода
Обновлено в 14:03
Авто
Водители России получат 27 тыс рублей за установку ГБО
Автовладельцы смогут получить до 27 тыс рублей при переводе на ГБО легковой машины и 147 тыс на грузовик.
Обновлено в 08:40
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Политика
Глава Мурманской области написала заявление об отставке
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери
Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.
Обновлено в 05:14
Политика
Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию
В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
Обновлено в 13:23
Интернет
Instagram начал тестировать функцию онлайн-покупок
Зарегистрированные в Instagram из других стран пользователи по-прежнему могут оплатить выбранный товар на сайте бренда.
Обновлено в 10:06
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Гаджеты
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Один человек погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области
Два человека пострадали и один погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области, все они являются сотрудниками ООО "Маловишерское ДЭП".
Обновлено в 12:25
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Политика
Путин встретится с прокурорами и победителями конкурса «Лидеры России»
Во вторник президент России Владимир Путин оценит работу органов прокуратуры и пообщается с победителями конкурса "Лидеры России".
Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес
Телеведущий Иващенко рассказал, что Началова опасалась за свою жизнь
Коллега Юлии Началовой по проекту «Один в один» Егор Иващенко рассказал о плохих предчувствиях певицы, которыми она с ним поделилась.
Обновлено вчера в 12:45
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Спорт
Загитова последней представит короткую программу на ЧМ
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступит последней в короткой программе на чемпионате мира в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:50