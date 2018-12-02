Футбол

Ари: «Краснодар» устроит только победа в матче с «Уралом»
Sport24.ru
01:59

Краснодар — Урал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
23′
Вараздат Ароян
Сергей Петров
24′
Вандерсон Соуза
Кристиан Куэва
31′
Ари
Магомед Сулейманов
51′
53′
Андрей Панюков
Владимир Ильин
Магомед Сулейманов
57′
Кристиан Куэва
61′
Магомед Сулейманов
69′
Иван Игнатьев
75′
79′
Юрий Бавин
Андрей Егорычев
82′
Николай Димитров
Марко Араторе
Маурисио Перейра
Артем Голубев
84′
Виктор Классон
88′
Нападающий «Краснодара» Ари поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с «Уралом» в 16-м туре РПЛ.
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