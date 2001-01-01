Лига наций УЕФА

Международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводится под руководством УЕФА. Впервые был запланирован на 2018 год в сроки, соответствующие окончанию чемпионата мира 2018. В турнире действуют принципы повышения и понижения в классе. Частота проведения турнира - раз в 2 года, выявление победителя - по нечетным годам. Согласно заявлению УЕФА матчи турнира будут проводиться в сроки, в которые, по состоянию на 2014 год, проводится большинство международных товарищеских матчей, и предполагается, что турнир заменит эти матчи. Турнир связан с отборочным циклом к чемпионатам Европы, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных сборных.