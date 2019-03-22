Футбол

Аргентины с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матчеРИА Новости 18:14

Футболисты сборной Аргентины проиграли команде Венесуэлы в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в пятницу в Мадриде на стадионе "Атлетико", завершилась со счетом 3:1 в пользу венесуэльской команды.
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Евро-2020, «Реал», Азар, ЦСКА, Влашич, Месси – в дайджесте новостей

Чемпионат19:00

Сборная Аргентины уступила Венесуэле в товарищеском матче

Советский спорт17:54

Аргентина проиграла Венесуэле в первом матче Месси в сборной после ЧМ-2018

Sport24.ru17:54

Аргентина уступила Венесуэле. Месси сыграл за сборную впервые за 265 дней

Матч ТВ17:58

Аргентина в первом матче после возвращения Месси проиграла Венесуэле

Спорт-Экспресс17:51

Аргентина с Месси уступила Венесуэле

Soccer.ru17:51

Сборная Аргентины с Месси уступила Венесуэле

Евро-футбол.ру17:53
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:07, Ашберн
Шоу-бизнес

Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову

Обновлено в 14:43
Футбол

Сборная России прилетела в Казахстан на матч квалификации Евро-2020

Футболисты сборной России прилетели в Казахстан, где проведут матч квалификации Евро-2020.
Обновлено в 18:23
Футбол

Как строился новый стадион «Тоттенхэма». Видео

"Тоттенхэм" выложил видео строительства нового стадиона.
Обновлено в 16:58
Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».
Обновлено в 18:56
Политика

В СБУ прокомментировали визит Медведчука и Бойко в Россию

«Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку визиту граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям», — говорится в заявлении СБУ в Facebook.
Обновлено в 13:19
Политика

Зеленский предложил создать на Украине русскоязычный канал

Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский заявил, что должен быть создан украинский русскоязычный телеканал, который бы вещал в Крыму и Донбассе, а также предлагает вернуть выплаты пенсий жителям неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 17:38
Наука

Ученые объяснили, почему с возрастом время летит быстрее

Обновлено вчера в 08:17
Авто

Китай переводит правительственный автопарк и такси с бензина на спирт

Китай запустил кампанию по переводу правительственного автопарка и такси с бензина на спирт.
Обновлено в 04:38
Футбол

Португалия и Украина сыграли вничью

Сборная Португалии и Украины в отборочном турнире Евро-2020 сыграли вничью со счетом 0:0.
Обновлено в 17:33
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт

Сергей Шнуров пришел в Госдуму на парламентские слушания по законопроекту «О культуре».
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

"Чтоб вас покарал Бог!": Удовиченко пристыдила журналистов за Началову

Актриса призвала уважать память Началовой и не делать из трагедии сенсацию. "Я просто шокирована, чтоб вас покарал Бог!", - добавила она.
Обновлено в 15:48
Политика

ЦИК отказался признавать депутатом Госдумы Павла Грудинина

Претендент на депутатский мандат от КПРФ Павел Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а, значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено вчера в 18:19
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Происшествия

В Китае загорелся автобус с туристами: пострадали не менее 30 человек

В китайской провинции Хунань загорелся туристический автобус, в котором находились 56 человек.
Обновлено в 14:38
Кино

«Ленфильм» снимет фильм о ВОВ с участием Шнурова

Обновлено в 14:26
Происшествия

В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Политика

МИД РФ обеспокоен военными базами США в Афганистане

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Москва крайне обеспокоена военными базами США на территории Афганистана, которые так и не привели к победе над терроризмом в этой стране.
Обновлено в 16:43
Общество

Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников

Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
Обновлено в 04:22
Спорт

Маркус Крамер: «Карлссон два раза зацепила палкой лицо Белоруковой»

Посмотрел видео несколько раз, – цитирует Крамера Expressen.
Обновлено в 17:14
Происшествия

Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео

Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено в 14:50
Экономика

Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Наука

Малайские медведи научились «строить рожи» — милое видео

Ранее Лайф писал, что собаки научились проявлять эмоции ради людей.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес

Гуф опубликовал новое фото с Кети Топурией

Рэпер надеется, что Кети его когда-нибудь простит. Гуф опубликовал старый снимок с певицей в обнимку.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в Сирию

Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях.
Обновлено вчера в 03:55
Общество

В Lush ответили на ультиматум Собчак

PR-менеджер Lush Оксана Чернова заявила, что компания не будет увольнять сотрудников из-за ультиматума журналистки Ксении Собчак.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие

Постпред Сирии при ООН назвал блефом заявления США об изгнании ИГ

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар аль-Джаафари назвал блефом заявления США о победе над «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России).
Обновлено в 15:21
Происшествия

На юго-западе Москвы вспыхнул крупный пожар на складе

В Москве на Проспекте 60-летия Октября возник пожар на складе, общая площадь которого составляет 1000 квадратных метров.
Обновлено в 18:49
Политика

В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил позицию Кремля по желанию президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты израильскими.
Обновлено в 05:21
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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